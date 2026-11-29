Спецпосланник президента США Джаред Кушнер напомнил европейцам о неприятной для них реальности, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Кушнер лишь напомнил Европе об одной особенно неприятной истине: мир заключается в переговорах с противником, а не между обитателями идеологической психиатрической лечебницы», — написал Миллер в соцсети.

Таким образом он прокомментировал публикацию Politico, которое привело комментарии представителей Европы в ответ на заявление Кушнера.

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа назвал президента России гроссмейстером мировой политики. Он также заявил, что ЕС оказывает военную и финансовую поддержку Киеву для продолжения конфликта на Украине, и подчеркнул, что ни Евросоюз, ни Киев не предложили альтернативы плану США, который предполагает прекращение огня через разработку договоренностей о том, как будет выглядеть мир после окончания боевых действий.