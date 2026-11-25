Министр экономики Сербии Адрияна Месарович и глава Министерства культуры Никола Селакович покинули свои посты в связи с получением депутатских мандатов. Об официальном прекращении их полномочий сообщил председатель Скупщины (парламента) Александр Чупич по итогам заседания законодательного собрания.

Оба политика прошли в парламент по избирательному списку коалиции бывшего президента Александра Вучича. На выборах, состоявшихся 25 октября, политическое объединение получило 103 из 250 депутатских мест, уступив оппозиционному «Студенческому списку», которому досталось 140 мандатов. Еще семь мест распределились между представителями партий национальных меньшинств, включая бошняков, венгров и албанцев.

Решение об отставке Месарович и Селаковича Скупщина официально подтвердила во вторник после продолжительных парламентских дебатов. При этом сербское правительство продолжает работать в статусе временного кабинета с начала сентября, когда парламент был распущен в связи с подготовкой к досрочным выборам.

Ранее член палаты представителей США Джимми Гомес о решении уйти в отставку в связи с расследованием его действий сексуального характера в отношении сотрудницы конгресса.