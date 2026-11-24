Член палаты представителей США Джимми Гомес о решении уйти в отставку в связи с расследованием его действий сексуального характера в отношении сотрудницы конгресса, сообщает телеканал CBS.

По информации СМИ, прошлой весной стало известно, что Гомес целовал на публике сотрудницу аппарата палаты представителей на одной из вечеринок. В связи с этим комитетом по этике палаты представителей было начато расследование. Согласно отчету комитета, конгрессмен заявил, что произошедшее было по «обоюдному согласию», однако женщина, с которой был замечен Гомес, заявила о двух эпизодах насильственного характера.

В комитете сообщили о наличии «существенных доказательств» сексуальных домогательств со стороны конгрессмена. Также стало известно о его внебрачной связи с одной из коллег.

Гомес заявил о готовности взять на себя ответственность за ошибки, упомянув при этом о «серьезных разногласиях» с выводами комитета.

«Я признаю серьезность доклада комитета по этике и, как я уже заявлял ранее, беру на себя полную ответственность за личные ошибки, которые я совершил вне брака», - цитирует Гомеса телеканал.

Конгрессмен сообщил, что в сложившейся ситуации не видит «альтернативы, кроме как уйти в отставку» с декабря – незадолго до окончания срока его полномочий.

Ранее стало известно о решении отстранить от должности главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана в связи с обвинениями в домогательствах к сотруднице младшего звена.