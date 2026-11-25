Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил о преимуществах России в сфере энергообеспечения технологий искусственного интеллекта.

В публикации в соцсети X* Дмитриев подчеркнул, что страна располагает самыми дешёвыми и самыми обильными источниками энергии в мире, что позволяет решить проблему «бутылочного горлышка», которая сдерживает развитие суперинтеллекта.

К своему посту он прикрепил скриншот диалога с чат‑ботом Grok (встроенным в X). В нём бот называет энергию главным ограничивающим фактором для ИИ из-за значительных энергозатрат, необходимых для вычислений и хранения данных.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать платформу с ИИ для развития малых городов и сел.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.