Дмитриев посоветовал главе Palantir сменить имидж

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал публичную позицию генерального директора Palantir Алекса Карпа по вопросу развития искусственного интеллекта.

По мнению Дмитриева, бизнесмену следует изменить свой публичный образ и отказаться от продвижения технологий через формирование враждебного восприятия.

Поводом для заявления стало видео с выступлением Карпа, опубликованное пользователем социальной сети X*. Руководитель Palantir заявил, что остановка развития искусственного интеллекта невозможна, а призывы приостановить работу в этой сфере, по его мнению, не соответствуют реальности. Он также связал отказ от дальнейшего развития ИИ с риском проигрыша условному противнику в технологической конкуренции.

Дмитриев в ответ подверг Карпа резкой критике и призвал его пересмотреть методы продвижения продукции компании. Российский представитель считает, что использование риторики о потенциальном противостоянии для популяризации технологий формирует излишне конфликтный подход к развитию искусственного интеллекта.

«Этому парню не помешало бы подстричься и прекратить продвигать свои продукты за счет постоянного навязывания враждебного мышления», — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что попытки затормозить развитие искусственного интеллекта вряд ли увенчаются успехом.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.