Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, считает, что попытки затормозить развитие искусственного интеллекта вряд ли увенчаются успехом.

Поводом для комментария стала публикация Financial Times. В ней говорится, что ряд видных деятелей технологической сферы, в том числе Сэм Альтман (OpenAI), Илон Маск и Дарио Амодей (Anthropic), выступают за замедление разработки ИИ‑моделей, мотивируя это соображениями безопасности.

«Нельзя загнать джина обратно в бутылку», - отметил Дмитриев.

Тем самым он дал понять, что технологический процесс в сфере ИИ уже набрал слишком большую скорость и его практически невозможно остановить.

Ранее спецпредставитель президента РФ также указал на то, что глобалистские СМИ и политики уже потеряли связь с реальностью.