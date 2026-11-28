Сразу несколько членов администрации президента США Дональда Трампа живут на охраняемых военных объектах из-за опасений за собственную безопасность. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее американские чиноники редко жили на военных базах. Сейчас количество деятелей, которые решили обеспечить свою безопасность, достигло шести. Телеканал называет показатель рекордным. Среди них оказались госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет. министр юстиции Тодд Бланш, министр финансов Скотт Бессент, руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер,

По данным CNN, Иран может готовить нападения на высокопоставленных чиновников США в Вашингтоне с применением «грязной бомбы» или химического оружия.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что в США рассматривают возможность ударов по руководству Ирана.