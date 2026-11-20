Состоявшаяся в минувший четверг на полях АТЭС в китайском Шэньчжэне встреча лидеров РФ, КНР и США стала победой для российского президента Владимира Путина, пишет CNN Portugal.

«Он (Владимир Путин - прим. ред.) победил еще до начала встречи», — приводятся в публикации слова эксперта по международному праву Франсишку Перейры Коутинью.

Говоря об успехах президента РФ на прошедших переговорах, аналитики обратили внимание также на положения принятой по итогам встречи декларации, касающиеся увеличения производства и поставок энергоносителей.

Ранее колумнист Марк Чемпион в статье для Bloomberg отметил, что встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне подтвердила значимость РФ на мировой арене.