Агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, сообщило о проработке формата возможного диалога Франции, Германии и Великобритании с Россией по тематике украинского урегулирования.

«Чиновники из группы E3, в которую входят Франция, Германия и Великобритания, обсуждают возможную встречу с Москвой», — отмечается в статье.

Представители указанных государств ведут консультации относительно организации встречи с российскими официальными лицами. При этом в публикации не раскрываются детали этих обсуждений — ни предполагаемые сроки, ни повестка, ни потенциальные площадки для контакта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после участия в саммите АТЭС в Шэньчжэне позвонил в Берлин и призвал не тратить деньги на военную помощь Украине.