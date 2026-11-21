Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что европейские страны избегают контактов с российским президентом Владимиром Путиным.

«Европейцы хотят забиться в угол и не вступать в диалог с Путиным», - сказал министр финансов в интервью Newsmax.

При этом Бессент выразил уверенность в том, что украинский конфликт можно завершить лишь путем взаимодействия.

По словам министра, глава Белого дома Дональд Трамп считает, что личные контакты - самый эффективный способ дипломатии.

Бессент напомнил о встрече лидеров РФ и США на полях саммита АТЭС в Китае, по итогам которой Трамп заявил о стремлении Путина добиться урегулирования украинского конфликта при помощи дипломатии.