В столице с 17 по 23 ноября прошел XVIII Московский международный телефестиваль «Профессия — журналист», сообщила Гильдия кинорежиссеров России, которая стала организатором мероприятия.

Поддержку в проведении оказал Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы. На участие в фестивале поступили 93 заявки из разных городов России. Для конкурсного показа отобрали по восемь документальных фильмов и телевизионных программ, шесть репортажей, а также 11 телесюжетов.

Представленные работы были посвящены различным аспектам деятельности журналистов, рассказывали об истории теле- и радиостудий, о репортерах, а также о военкорах времен Великой отечественной войны и тех, кто сейчас освещает события в зоне спецоперации.

Кроме того, в рамках фестиваля ведущие журналисты России провели мастер-классы для студентов факультетов журналистики московских училищ и вузов.

Победителей определяли в шести номинациях, среди которых — «Лучший документальный фильм», «Лучшая телепрограмма», «Лучший репортаж» и «Лучший телесюжет». Участникам также вручали приз зрительских симпатий и награду «Профессиональное признание».

«За каждым репортажем, интервью или документальным фильмом стоит работа журналиста, которая далеко не всегда видна зрителю. Это поиск информации, встречи с людьми, необходимость быстро ориентироваться в событиях и принимать решения. Профессия журналиста меняется вместе с технологиями и способами распространения информации, но ее основой по-прежнему остаются профессионализм, внимание к деталям и ответственность за сказанное слово», — сказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.