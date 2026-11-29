Самыми холодными днями на наступающей неделе в Москве и Подмосковье станут понедельник и вторник, сообщил в интервью «360» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он рассказал, что 30 ноября днем в Москве будет -6…-4, в Подмосковье -8…-3. Такая же температура воздуха ожидается и 1 декабря.

В среду, 2 декабря, потеплеет. Днем воздух прогреется до 0 градусов, хотя ночь останется сравнительно холодной, сказал Ильин.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что снегопад в Московскую область принес циклон «Вилка», который собрал влагу в Средиземном море и на Балканах.

Напомним, директор Гидрометцентра России Юрий Симонов сообщил, что в декабре в европейской части России ожидается неустойчивая погода с чередованием похолоданий и оттепелей.