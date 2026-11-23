24 ноября 2026 года почитают византийского монаха, аскета и писателя Феодора Студита. По аналогии с именем святого и в связи с тем, что часто к этому моменту устанавливались морозы, день стали называть Студинитом.

О чем вспоминают в Церкви 24 ноября 2026 года. Историческая справка

Феодор родился в Константинополе в VIII веке. Он был из очень знатной и богатой семьи, а потому получил блестящее образование и занял высокую должность. В жены взял равную себе даму по имени Анна. Но, когда Феодору исполнилось 22 года, они с супругой приняли общее решение посвятить себя господу и одновременно приняли иночество. Феодор брался за самую тяжелую физическую работу, делал все, что просили и даже больше, неустанно молился. Ему казалось, что он обязан отплатить за тот достаток и негу, которые имел с рождения. Молодого и активного монаха заметили, карьера быстро развивалась у него и на этом поприще — вскоре он стал игуменом Студийского монастыря, который и дал ему прозвище.

Известен как реформатор монашества и полемист с иконоборчеством. Фото: Commons.wikimedia.org

В течение жизни Феодор смело противостоял императорам — он открыто противостоял их решениям и обличал в греховных делах. Также он смело боролся с ересями, невзирая ни на что говорил правду. Не один раз его наказывали за правду, он несколько раз отправлялся в ссылку, но каждый раз возвращался в родную обитель и опять становился игуменом. Он оставил после себя устав своего монастыря, который стал эталоном для обителей на Руси, который повсеместно применялся до XIV века. После себя он оставил изрядное количество богословских трудов.

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Смысл праздника

Этот святой многое сделал для установления на земле правильного порядка для верующих, чем остался в веках.

Традиции богослужения

Служба не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой Октоиха.

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Народные приметы погоды

Если на улице дождь, то до декабря еще потеплеет.

Теплый день обещает всю зиму теплой.

Солнце светит — к похолоданию.

Звезды на небе к урожаю грибов на следующий год.

Гуси и утки на льду — к потеплению на Рождество.

Что можно делать 24 ноября 2026 года

К этому дню обязательно закончить все работы на даче.

Хорошо провести день дома.

В этот день вечером надо поесть соленых огурцов.

В этот день необходимо сварить щи и кормить ими родственников.

Обязательно выбросить из квартиры всю треснутую посуду.

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Что нельзя делать 24 ноября 2026 года

Нельзя играть свадьбы и свататься.

Нельзя грубить.

Нельзя много есть.

Нельзя долго спать.

Что можно есть 24 ноября 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все.