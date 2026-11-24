Раньше в Луганске отопительный сезон объявляли в середине октября, а в реальности тепло добиралось до всех домов только к 1 декабря. В этом году отопление запустили за три дня. Об этом рассказал коренной луганчанин, председатель Совета городского округа Луганск Сергей Цемкало. И объяснил, что стоит за такой переменой.

Забыли про холод

Сегодня, выходя на знакомые с детства улицы, Цемкало ловит себя на мысли, что заново знакомится с родным городом. «Каждый день находишь в нём что-то новое, – говорит Сергей. – Коллеги, которые приезжают к нам из других регионов, завидуют: «Слушайте, мы не узнаём город!» Благодаря братской поддержке всей страны, и прежде всего Москвы – нашего шефского региона, появляются современные парки, ровные дороги, многоэтажные жилые дома».

Четыре года столичные коммунальщики, дорожники и строители помогают восстанавливать Луганск – сети, соцобъекты, дороги. Самая тяжёлая часть работы «скрыта под землёй». Без надёжных труб и проводов в домах не прожить, поэтому инженеры из Москвы заменяют и ремонтируют линии электроснабжения, теплотрассы, водопровод и канализацию.

Благодаря помощи столичных городских служб социальные объекты и общественные пространства Луганска преобразились. Фото: mos.ru

На энергетику и коммунальные сети уходит почти половина всех усилий, но результат того стоит. По словам Сергея Цемкало, жители Луганска впервые за долгие годы перестали ждать, когда же в квартирах потеплеют батареи.

«Коммуникации в Луганске закладывались ещё в 1960–1970-е годы, а последний серьёзный ремонт был в ­1980-х, – объясняет он. – Москва заменила 30–40% теплосетей. Даже несмотря на то, что противник постоянно пытается нарушить мирный ритм нашей жизни, тепло в школы, детские сады, больницы и квартиры приходит точно в срок».

Не забыты и старые парки. Например, сквер имени Матусовского, который в ­1950-х годах заложил архитектор Александр Шеремет, много лет был в руинах. Теперь здесь освещение, удобные скамейки и безопасные игровые городки.

Не просто ремонт, а рождение новых школ

Но больше всего Цемкало радуется за школы. Говорит, что в постсоветские времена о них просто забыли. А теперь в Луганске уже отстроили 6 учебных заведений. «То, что делают московские специалисты, – это не просто ремонт, это рождение новых школ, – говорит луганчанин. – Обновляются крыши, окна и двери; в классах появляются современные научные лаборатории, интерактивная техника, удобная мебель. Наши ребята наконец получают образование современного уровня».

В Донецке москвичи тоже не сидят сложа руки. Например, поликлинике 1950 года постройки требовалось полное обновление, от перекрытий до инженерных систем, и ремонт там завершили в прошлом году. В этом же на дорогах обновили 10 участков, а ещё горожанам возвращают большой парк на 16,5 гектара. Круглые сутки в городе дежурят аварийные бригады из Москвы: они чинят повреждения на сетях и помогают местным коммунальщикам пройти отопительный сезон.

Обновленная территория Донецка. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– С 2022 года столичные коммунальщики помогают Донецку. Восстанавливают инженерную инфраструктуру, соцобъекты, дороги, создают новые общественные пространства, помогают готовить город к зиме, устраняют повреждения после обстрелов. В следующем году в списке на обновление – около 160 пунктов, в том числе восстановительные работы пройдут на двух объектах образования, стадионе, в загсе, в центре для ветеранов, в больнице. Планируется отремонтировать почти 58 километров инженерных сетей, обновить дорожное покрытие на 13 объектах.

В следующем году продолжим восстанавливать и инфраструктуру Луганска. В 2027-м планируем работы в 5 школах, поликлинике, в 14 многоквартирных домах, на стадионе и во Дворце культуры; ремонт инженерных сетей протяжённостью 122,6 километра; обновление двух дорог; комплексное благоустройство сквера.

Ключевые точки. Собянин рассказал о помощи коммунальщиков Москвы ЛНР и ДНР Подробнее

Как меняются города

ДОНЕЦК

16,5 га – площадь возрождаемого парка. Здесь появятся прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, верёвочный городок.

10 дорожных объектов отремонтировали в 2026 году – обновили проезжую часть и тротуары.

3,53 млн кубометров воды доставили жителям с 2022 года.

258 котельных и 1622,93 км тепловых сетей подготовили к отопительному сезону.

3 корпуса крупнейшей больницы реконструированы: поликлиника, диагностический центр и отделение кардиохирургии.

ЛУГАНСК