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Собянин: столичные специалисты восстановили в Луганске 4 школы и гимназии

Telegram-канал Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Луганска с Днем города и подвел итоги восстановительных работ, проведенных столичными специалистами с 2022 года.

По словам градоначальника, за указанный период была выполнена комплексная реконструкция объектов образования, включая две школы и гимназию. Работы затронули фасады, кровлю, учебные аудитории, инженерные коммуникации и прилегающие территории.

Всего с участием Москвы было отремонтировано и восстановлено 602 здания и сооружения. В этот перечень вошли жилые дома, образовательные учреждения всех уровней, медицинские организации, объекты культуры и спорта, промышленные предприятия и мостовые переходы.

Кроме того, специалисты восстановили более 780 километров инженерных сетей, включая системы энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также были приведены в нормативное дороги и общественные пространства, оказана помощь в подготовке инфраструктуры к отопительному сезону.

В частности, в 2025-2026 годах силами столичных строителей были восстановлены музыкальная и две общеобразовательные школы, две гимназии, а также благоустроены три сквера. В текущем году запланирован ремонт здания городской больницы и начало работ на одном из ключевых объектов культурного назначения.

Ранее Собянин рассказал о помощи коммунальщиков Москвы ЛНР и ДНР.
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