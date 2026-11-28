В Международном центре самбо проходит Кубок по рукопашному бою, посвященный памяти Героя России, генерала армии Евгения Зиничева. За Кубок, как ожидается, поборются более 140 сильнейших взрослых спортсменов, которые представляют сборные команды МЧС России из восьми федеральных округов.



«Кубок памяти Героя России Евгения Зиничева по рукопашному бою — это яркое событие, в рамках которого сотрудники МЧС и других силовых ведомств различных федеральных округов страны в очередной раз покажут отличную физическую подготовку», – отметил заммэра Москвы Александр Горбенко.

Он подчеркнул, что для сотрудников силовых ведомств РФ сила, реакция и тактический расчет являются частью профессии, залогом успешного выполнения поставленных задач. Горбенко добавил, что в рамках турнира на ковер выйдут более 200 юных спортсменов, что говорит о преемственности поколений и дает возможность атлетам разных возрастов обменяться опытом, продемонстрировать результаты упорных тренировок и укрепить боевой и командный дух.

Зрители смогут увидеть поединки с участием спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Они будут соревноваться в разных весовых категориях.

Основная часть турнира пройдет 29 ноября. В этот день состоятся финальные поединки и награждение победителей.

Организатором Кубка Зиничева выступает МЧС России. Он проходит при поддержке столичного Департамента спорта и Федерации рукопашного боя Москвы.

Ранее заммэра Горбенко напомнил о безопасном поведении в интернете.