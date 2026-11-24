В столичных учебных заведениях начался цикл просветительских встреч для молодежи, посвященных цифровой гигиене и защите от вовлечения в криминальные схемы. О старте совместной программы «Московской безопасности» и проекта «Молодежь Москвы» проинформировал заместитель мэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, передает информационное агентство «МосИнформ».

«Безопасность в цифровой среде сегодня начинается не с запретов, а с понимания рисков. Молодые люди должны чётко знать, где заканчивается подработка и начинается участие в преступлении», — отметил Александр Горбенко.

В качестве примера заммэра указал на широкое распространение дропперства, когда граждане соглашаются отдать в пользование свою банковскую карту или провести через нее денежный перевод якобы для знакомого, надеясь таким образом заработать или выручить близких.

При этом перед законом отвечает именно владелец счета, даже если организатор схемы находится за тысячи километров и прячется за анонимными аккаунтами. Горбенко подчеркнул особую опасность таких уловок, поскольку поначалу молодой человек может вовсе не отдавать себе отчета в том, что становится соучастником преступления.

Пилотные занятия уже состоялись в стенах МАРХИ и Колледжа программирования и кибербезопасности РТУ МИРЭА. По словам Горбенко, главная цель организаторов заключается в том, чтобы доносить важную информацию доступно и перевести такие лекции в системный формат: до завершения текущего года запланированы еще три встречи в столичных вузах, а в 2027 году проект получит дальнейшее развитие.