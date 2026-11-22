В бесконечной гонке за результатом мы часто забываем о самом главном — о мягкой и нежной заботе о себе. Что, если для глубокого расслабления и восстановления не нужен дорогой спа-салон, а достаточно лишь коврика, нескольких свечей и часа тишины? В этом уверены тренеры проекта «Мой спортивный район», благодаря которому у москвичей есть возможность бесплатно тренироваться рядом с домом.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Магия огня и полумрака

Вечер пятницы в московском районе Марьино прошел под мягкий свет от свечей – спортивное пространство МОСГОРСПОРТа в районном центре «Экран» принимало класс по йоге в полумраке. Попасть на занятие в этот раз смогли все желающие - по предварительной регистрации, ведь количество мест ограничено, чтобы каждому было тренироваться комфортно. Подобные тренинги в проекте «Мой спортивный район» не редкость.

Попасть на йогу смогли все желающие. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Атмосфера великолепная. Когда йога происходит при свечах, то оставляет приятные впечатления. Я частый гость в проекте «Мой спортивный район», обычно посещаю павильон на ВДНХ, но сегодня в Марьино. Специально приехала на йогу при свечах. Практикую занятие второй раз, очень надеюсь, что их будут устраивать почаще», – рассказала Анжела Бадалова.

Йога при свечах не просто фитнес, а настоящий ритуал, позволяющий замедлиться, услышать свое тело и успокоить ум, уверена тренер проекта Мария Сакаева.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Йога при свечах позволяет расслабиться и включить парасимпатику, что особенно важно в условиях жизни в быстром ритме мегаполиса. Отличная практика, которая позволяет уйти от тревожных мыслей. При этом особенной подготовки для занятий йогой при свечах не нужно», – рассказала Мария.

Интересно, что программа вечерней йоги отличается от утренней, поскольку направлена на расслабление после целого дня. В полумраке внешние отвлекающие факторы исчезают, а взгляд тренирующегося естественным образом притягивается к пламени, что помогает сосредоточиться на внутренних ощущениях, на дыхании и движениях. Это своего рода медитация.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«С прошлого лета я занимаюсь в «Моем спортивном районе», в зимнее время перебираюсь под крышу. Люблю и йогу, и растяжку, и танцевальный фитнес. Впервые позанимался при свечах и могу сказать, что полумрак создает особый настрой на практику. Загадывал для себя только хорошее, так и получилось», – поделился впечатлениями Сергей Клитин.

Еще один плюс занятий при свечах – будущий крепкий сон. Яркий электрический свет, особенно холодного спектра от экранов гаджетов, стимулирует нервную систему и подавляет выработку мелатонина. Мягкий свет свечей, наоборот, посылает мозгу сигнал о том, что пора замедляться и готовиться к отдыху.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Йога или стретчинг: что выбрать для идеального вечера?

Для вечерних занятий идеально сочетание элементов обоих направлений. Стретчинг или растяжка – это работа с физиологией, направленная на увеличение гибкости и снятие мышечных зажимов. А йога - вечерняя или дневная – это комплексный подход, где каждое движение синхронизировано с глубоким, осознанным дыханием. Не бойтесь экспериментировать и слушать свое тело – оно лучший советчик.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Расписание занятий проекта «Мой спортивный район» и запись на тренировки доступно на сайте.