Актёр Роман Курцын, новый фильм с которым «Сказочные выходные» скоро выходит в прокат в столичных кинотеатрах, рассказал aif.ru, как Москва превратилась в лучший город Земли.



«Впервые я оказался в Москве ещё в детстве, когда приехал на Красную площадь со школьным автобусом. Конечно, меня впечатлил масштаб города. А работать сюда я приехал в 2008-м, мы тогда снимали сериал «Меч», — вспомнил артист.

И признался, что денег в то время у него не было, первый месяц жил на Ярославском вокзале. Потом перебрался в Марьино, где снял комнату.

«Но лучше не стало. Мне было очень тяжело. Даже дорога от метро до съёмочной площадки превращалась в испытание. Я боялся поздно вечером идти от метро домой — это занимало минут пятнадцать, и всё время ощущалось какое-то напряжение, опасность», — рассказал Роман.

А сегодня Москва для него — «невероятно крутой город». «Я могу спокойно отпустить сына вечером гулять в парке «Сокольники» и быть уверенным, что с ним всё будет хорошо. А посмотрите, каким стал Ярославский вокзал! Это совершенно другой мир. Изменились дороги, развязки, общественные пространства. Я много путешествую по другим странам, и могу сказать, что Москва — лучший город вообще на Земле».



Но больше всего ему нравится ВДНХ. «Мы снимали там ещё в 2008 году, когда территория находилась практически в запустении. А сейчас это совершенно невероятная точка притяжения. Не так давно мы работали там над современной сказкой». И лучшего места для съёмок сказок не найти.