24 и 25 ноября 2026 года ледовый дворец «Крылатское» станет эпицентром больших ледовых скоростей. Здесь пройдет Первенство Москвы по конькобежному спорту среди юношей и девушек — один из главных осенних стартов столичного календаря, организованный департаментом спорта города Москвы. На протяжении двух дней молодые спортсмены будут разыгрывать медали первенства и бороться за право представлять столицу на всероссийских стартах.

Арена рекордных скоростей

Место проведения турнира выбрано не случайно: ледовый дворец «Крылатское» на Крылатской улице остается единственным в Москве и первым в России крытым комплексом с искусственной конькобежной дорожкой стандартной олимпийской длины в 400 метров. Площадь ледового поля здесь превышает десять тысяч квадратных метров, а современная система климат-контроля позволяет ледоварам варить покрытие с эталонными характеристиками скольжения.

Для спортсменов «быстрый» крытый лед гарантирует отсутствие встречного ветра и предсказуемое сцепление лезвия с поверхностью на виражах. В таких условиях судьбу забега решают не капризы погоды, а чистая биомеханика, аэродинамическая посадка и умение идеально входить в повороты на скорости около пятидесяти километров в час.

Ледовый дворец «Крылатское». Фото: РИА Новости/ Александр Вильф

Спортивная математика — как определяется чемпион многоборья

На лед выйдут атлеты двух возрастных категорий: 14-15-летние юноши и девушки, а также юниорская смена 16–17 лет. Победителей первенства определят по сумме баллов, набранных по итогам всех дистанций, что превращает турнир в настоящий экзамен на спортивный универсализм. В конькобежном многоборье действует строгая и изящная система подсчета: за эталон берется спринтерская пятисотка, где каждая секунда прохождения равна одному очку.

На более длинных отрезках время делится пропорционально кратности дистанции: например, результат на тысяче метров делится на два, на полутора тысячах — на три, а в пятикилометровом стайерском состязании — на десять. В итоге побеждает тот, чья сумма баллов окажется наименьшей. Такая формула не прощает даже малейшей расслабленности: феноменальный спринтер рискует уступить лидерство, если растеряет темп на длинных кругах, а выносливому стайеру необходимо максимально плотно держаться за лидерами на коротких отрезках.

Взрывной старт и проверка темпом

Соревновательная программа откроется 24 ноября в 15:00. Первый день станет проверкой стартовой реакции, взрывной силы и умения мгновенно переключать скорости. Борьба начнется с классического спринта на 500 метров — самой динамичной дисциплины, где любая заминка при разгоне стоит драгоценных десятых долей секунды. Сразу после спринтерской развязки участникам предстоит перестроиться на более вдумчивый темповый бег на дистанции 1500 метров — здесь важно поймать правильный ритм и не «закислиться» раньше времени.

Для ребят-юниоров первый день окажется еще более контрастным испытанием. Едва остыв после стремительной пятисотки, они выйдут на старт стайерской дистанции 3000 метров. Семь с половиной кругов по ледовому овалу потребуют от юных атлетов хладнокровия и тактического расчета: здесь нельзя бросаться в погоню с первых метров, иначе финишный круг превратится в борьбу на морально-волевых качествах.

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Испытание выносливостью и финишный спурт

25 ноября, также начиная с 15:00, турнир перейдет в решающую фазу, где на первый план выйдет функциональная база, заложенная спортсменами еще летом на велосипедах и лыжероллерах. Юноши и девушки 14–15 лет и девушки 16–17 лет откроют программу дистанцией 1000 метров — так называемым длинным спринтом, который требует пробежать два с половиной круга на грани анаэробного порога. Завершится их многоборье забегами на 3000 метров, где претенденты на пьедестал будут знать секунды конкурентов и смогут строить тактику, ориентируясь на конкретный график кругов.

Кульминацией всего первенства станут старты старших юношей 16–17 лет, которым предстоит преодолеть 1500 метров и самую тяжелую дистанцию соревнований — 5000 метров. Двенадцать с половиной кругов ледового марафона — момент истины для всего турнира: здесь решаются судьбы медалей, а разница в несколько сотых балла по сумме четырех дистанций способна перевернуть итоговый протокол. Сразу после финиша заключительных пар в ледовом дворце пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров.

Живые эмоции трибун и все детали как под микроскопом

Вход на трибуны ледового дворца «Крылатское» оба дня соревнований будет свободным. Наблюдение за конькобежным спортом вживую дарит особые впечатления, которые невозможно передать через экран: от гулкого стука коньков-клапов на стартовом разгоне и команд тренеров у бортика до характерного свиста лезвий, когда спортсмены на высокой скорости проходят вираж в сантиметрах друг от друга при смене дорожек.

Просторная чаша дворца вмещает несколько тысяч человек и обеспечивает отличный обзор всего 400-метрового ледового овала с любого сектора, позволяя следить как за тактикой на прямой, так и за сложной техникой входа в повороты. Болельщикам стоит учесть, что ради поддержания идеального качества льда температура воздуха на трибунах остается прохладной, поэтому на арену лучше захватить теплую верхнюю одежду.