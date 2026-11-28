В субботу, 28 ноября, в Москве завершился IX Международный молодежный форум «Наследие», главными действующими лицами которого становятся будущие реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки и социологи.В заключительный его день в общественном пространстве «Три вокзала. Депо», деловые дискуссии уступили место творческим занятиям, лекциям и кинопоказам.

«Этот фестиваль — яркая завершающая точка молодежного форума «Наследие» в Москве. Он не только для профессионалов отрасли, но и всех желающих, интересующихся историей, архитектурой, культурным наследством города», — отметила Светлана Талалаева, начальник управления популяризации объектов культурного наследия департамента культурного наследия города Москвы.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Занятие по душе

Для гостей подготовили насыщенную фестивальную программу. Все желающие смогли прикоснуться к миру искусства: попробовать себя в создании архитектурных коллажей, открыток и елочных игрушек с изображениями московских памятников. В арт-лаборатории прошли занятия по мозаике, лепке, золочению и росписи стекла. А в технохабе «Инженеры наследия» участники познакомились с 3D-моделированием архитектурных элементов.

«В нашей семье есть традиция. Мы каждую субботу ходим с бабушкой и сестрами в «Депо»на бранч. Сегодня случайно попали на фестиваль и уже посетили много мастер-классов. Сделали футболку с изображением Петровского путевого дворца, расписали кружку. Сестра у меня делает глиняную фигурку. Классно, что в городе есть такие события для молодёжи», — рассказала гостья фестиваля Элен Лапидус.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Образовательная часть программы проекта получилась не менее яркой - в течение дня прошли лекции об истории Москвы, архитектуре и сохранении культурного наследия. Также для гостей работали книжные ярмарки, выставки и ярмарка вакансий.

На главной сцене наградили выпускников детских реставрационных мастерских, победителей фотоконкурса «Наследие в объективе» и активных волонтеровМосгорнаследия. А завершилось всё концертом группы «Ваганс Бэнд».

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Обмен опытом, дискуссии и презентации

Форум «Наследие» объединил более 300 студентов из Москвы, Владимира, Курска, Мариуполя, Санкт-Петербурга, Саратова, Тюмени и Республики Беларусь. Первый день, 26 ноября, посвятили деловой программе. Молодые специалисты встретились с опытными архитекторами, реставраторами и экспертами отрасли. Они обсудили, как сохранять исторические здания, находить им новое применение и вписывать в современную городскую среду. Участники также смогли обменяться опытом с профессионалами и узнать о перспективах работы в сфере сохранения наследия.

Во второй день состоялась защита студенческих проектов. Команды из Москвы, регионов России и других стран представили свои идеи по восстановлению исторических объектов. Участники работали над усадьбами и памятниками в своих городах. Московские команды, например, сосредоточились на усадьбе Михайловское. Им предстояло разработать проекты её реставрации и предложить варианты дальнейшего использования этого замечательного исторического здания.