У каждого старинного здания — своя история, а его восстановление — это сложная работа десятков специалистов. Познакомиться с профессией реставратора, попробовать свои силы и предложить идеи для сохранения памятников архитектуры молодёжь может на IX международном форуме «Наследие».

В четверг, 26 ноября, в отреставрированном кинотеатре «Родина» стартовал первый день проекта Департамента культурного наследия города Москвы. Для молодых любителей истории и искусства это уже традиционное событие — форум проводится в городе с 2018 года. За это время он превратился в масштабную площадку, где встречаются студенты, преподаватели, архитекторы, реставраторы, историки и все, кто так или иначе связан с сохранением памяти и памятников.

Фото: АиФ/ Виолетта Бурлакова

Встреча с мэтрами

«Сегодня прошла деловая программа форума. Профессиональное реставрационное сообщество, историки, урбанисты, архитекторы совместно со студентами обсудили актуальные вопросы сохранения объектов культурного наследия, вовлечения в хозяйственный оборот. А также иные вопросы, в том числе связанные с новым трудоустройством и кадровым потенциалом реставрационной отрасли», — отметил Олег Голосной, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Главным событием первого дня стала пленарная сессия «Исторические усадьбы: сохраняя прошлое, создаём будущее». Эксперты обсудили, как возвращать к жизни старинные усадебные комплексы, сохранять их подлинный облик и при этом находить зданиям новое применение. Ведь восстановленный особняк может стать не только музеем, но и гостиницей, образовательной площадкой, культурным центром или местом проведения фестивалей.

Фото: Мосинформ

Отдельно поговорили о том, как устроена реставрация на практике. Кто берёт на себя ответственность за памятники федерального значения, как работает льготная аренда и где проходит граница между современным использованием здания и сохранением его исторической ценности.

«Я много лет преподаю, поэтому для меня очень важно мнение профессионалов о том, что происходит в нашей стране и каковы пути дальнейшего развития. В том числе в отношении памятников архитектуры. Это вообще воодушевляющее действо, потому что провинция есть провинция, а участие в таких мероприятиях дает стимул к дальнейшему действию», — рассказала Татьяна Цулик, педагог из Курского университета.

Фото: АиФ/ Виолетта Бурлакова

Участники деловой части форума попробовали взглянуть на привычную Москву глазами исследователей. На паблик-токе «Как читать город: наследие, мимо которого мы проходим» речь шла о том, как история столицы скрывается в фасадах, переулках, названиях улиц и даже в пустующих пространствах.

В течение дня также прошли дискуссии о том, как исторические здания могут становиться точками развития целых районов, как рассказывать о памятниках в социальных сетях и какие карьерные возможности открывает работа с культурным наследием.

Фото: АиФ/ Виолетта Бурлакова

Защита студенческих работ

Но главная особенность форума — это не только возможность пообщаться с мэтрами индустрии, но и показать себя на практике. За несколько месяцев до старта форума, участники уже начали работать над идеями, связанными с реальными объектами культурного наследия. Команды разрабатывали концепции их восстановления и приспособления к современной жизни.

Например, региональные студенты выбирали понравившиеся объекты в своей области и предлагали пути их восстановления. Столичные участники, разбившись на команды, все вместе обсуждали усадьбу «Михайловское». Продумывали юные специалисты все до мелочей: рассчитывали бюджет реставрации, писали историческую справку, создавали генеральный план и план функционального зонирования.

Фото: АиФ/ Виолетта Бурлакова

«В этом году мы работаем над усадьбой Шереметевых. У нас междисциплинарный подход. В команде около 12 человек — это и историк, и урбанист, и архитектор, и дизайнер, и много других специалистов. В нашем проекте мы решили придерживаться концепции иммерсивного погружения в историю. То есть у нас в усадьбе будет многофункциональный зал, который создаст гибкое пространство, кинозал, мастерские и апарт-отель всего на два номера», — поделился задумкой проекта Сергей Володин, студент университета «Синергия».

Фото: АиФ/ Виолетта Бурлакова

На второй день форума запланирована защита студенческих проектов. Молодые специалисты представят свои концепции жюри. Кстати, оценивать работы будут представители профильного сообщества, образовательных организаций и сами владельцы усадеб.

Три дня творчества

В третий день форума, 28 ноября, в субботу, в общественном пространстве «Три вокзала. Депо» на Новорязанской улице состоится городской фестиваль «Наследие», куда приглашают не только участников конкурса, но и всех желающих.

Фото: Мосинформ

Организаторы подготовили программу, в которой история встретится с современным искусством, технологиями и творчеством. Гостей ждут лекции и встречи с экспертами. Можно будет узнать больше об истории московских зданий, русских усадьбах, коллекционировании и сохранении культурной памяти.

Будут мастер-классы, ярмарка вакансий, книжный салон и кинопоказы. В программе — советские фильмы «Подкидыш», «Алёша Птицын вырабатывает характер» и «Покровские ворота». После просмотра зрители смогут обсудить картины с киноведами.