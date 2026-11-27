У каждого старинного здания — своя история, а его восстановление — это сложная работа десятков специалистов. Познакомиться с профессией реставратора, попробовать свои силы и предложить идеи для сохранения памятников архитектуры молодёжь может на IX международном форуме «Наследие».
В четверг, 26 ноября, в отреставрированном кинотеатре «Родина» стартовал первый день проекта Департамента культурного наследия города Москвы. Для молодых любителей истории и искусства это уже традиционное событие — форум проводится в городе с 2018 года. За это время он превратился в масштабную площадку, где встречаются студенты, преподаватели, архитекторы, реставраторы, историки и все, кто так или иначе связан с сохранением памяти и памятников.
Встреча с мэтрами
«Сегодня прошла деловая программа форума. Профессиональное реставрационное сообщество, историки, урбанисты, архитекторы совместно со студентами обсудили актуальные вопросы сохранения объектов культурного наследия, вовлечения в хозяйственный оборот. А также иные вопросы, в том числе связанные с новым трудоустройством и кадровым потенциалом реставрационной отрасли», — отметил Олег Голосной, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.
Главным событием первого дня стала пленарная сессия «Исторические усадьбы: сохраняя прошлое, создаём будущее». Эксперты обсудили, как возвращать к жизни старинные усадебные комплексы, сохранять их подлинный облик и при этом находить зданиям новое применение. Ведь восстановленный особняк может стать не только музеем, но и гостиницей, образовательной площадкой, культурным центром или местом проведения фестивалей.
Отдельно поговорили о том, как устроена реставрация на практике. Кто берёт на себя ответственность за памятники федерального значения, как работает льготная аренда и где проходит граница между современным использованием здания и сохранением его исторической ценности.
«Я много лет преподаю, поэтому для меня очень важно мнение профессионалов о том, что происходит в нашей стране и каковы пути дальнейшего развития. В том числе в отношении памятников архитектуры. Это вообще воодушевляющее действо, потому что провинция есть провинция, а участие в таких мероприятиях дает стимул к дальнейшему действию», — рассказала Татьяна Цулик, педагог из Курского университета.
Участники деловой части форума попробовали взглянуть на привычную Москву глазами исследователей. На паблик-токе «Как читать город: наследие, мимо которого мы проходим» речь шла о том, как история столицы скрывается в фасадах, переулках, названиях улиц и даже в пустующих пространствах.
В течение дня также прошли дискуссии о том, как исторические здания могут становиться точками развития целых районов, как рассказывать о памятниках в социальных сетях и какие карьерные возможности открывает работа с культурным наследием.
Защита студенческих работ
Но главная особенность форума — это не только возможность пообщаться с мэтрами индустрии, но и показать себя на практике. За несколько месяцев до старта форума, участники уже начали работать над идеями, связанными с реальными объектами культурного наследия. Команды разрабатывали концепции их восстановления и приспособления к современной жизни.
Например, региональные студенты выбирали понравившиеся объекты в своей области и предлагали пути их восстановления. Столичные участники, разбившись на команды, все вместе обсуждали усадьбу «Михайловское». Продумывали юные специалисты все до мелочей: рассчитывали бюджет реставрации, писали историческую справку, создавали генеральный план и план функционального зонирования.
«В этом году мы работаем над усадьбой Шереметевых. У нас междисциплинарный подход. В команде около 12 человек — это и историк, и урбанист, и архитектор, и дизайнер, и много других специалистов. В нашем проекте мы решили придерживаться концепции иммерсивного погружения в историю. То есть у нас в усадьбе будет многофункциональный зал, который создаст гибкое пространство, кинозал, мастерские и апарт-отель всего на два номера», — поделился задумкой проекта Сергей Володин, студент университета «Синергия».
На второй день форума запланирована защита студенческих проектов. Молодые специалисты представят свои концепции жюри. Кстати, оценивать работы будут представители профильного сообщества, образовательных организаций и сами владельцы усадеб.
Три дня творчества
В третий день форума, 28 ноября, в субботу, в общественном пространстве «Три вокзала. Депо» на Новорязанской улице состоится городской фестиваль «Наследие», куда приглашают не только участников конкурса, но и всех желающих.
Организаторы подготовили программу, в которой история встретится с современным искусством, технологиями и творчеством. Гостей ждут лекции и встречи с экспертами. Можно будет узнать больше об истории московских зданий, русских усадьбах, коллекционировании и сохранении культурной памяти.
Будут мастер-классы, ярмарка вакансий, книжный салон и кинопоказы. В программе — советские фильмы «Подкидыш», «Алёша Птицын вырабатывает характер» и «Покровские ворота». После просмотра зрители смогут обсудить картины с киноведами.