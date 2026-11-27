В столичном районе Коммунарка планируется построить и реконструировать около 4 километров дорог, а также открыть новый подземный пешеходный переход, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, в Коммунарке ведется строительства кампуса университета «СТАНКИН», Головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности, Суперколледжа, спорткомплекса для студентов и Межмузейного Депозитарно-выставочного комплекса.

Создание научно-образовательного и культурного кластера предполагает развитие транспортных связей. Предусмотрена два этапа создания улично-дорожной сети.

«Сначала построим и реконструируем почти 4 км дорог, в том числе: внутриквартальные дороги с заездами на территории социальных объектов; участок от Старопрокшинского шоссе в сторону улицы Карасева; новый участок от улицы Карасева с круговым движением», - уточнил мэр.

Он сообщил также о запланированном на следующий год открытии подземного пешеходного перехода от вестибюля станции «Новомосковская» Троицкой линии метро до будущего кампуса университета.

Кроме того, предусмотрено обустройство остановок городского транспорта и парковочных мест.

По словам Собянина, завершение первого этапа строительство запланировано на 2028 год.

Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве дорог в районах Бутырский и Марьина Роща.