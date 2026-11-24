С 1 по 5 декабря в Москве пройдет заключительный в 2026 году этап городской акции «День без турникетов». На пять дней более 130 столичных предприятий, научных центров, мастерских и креативных пространств откроют двери всем желающим, подготовив для них свыше 200 бесплатных экскурсий, мастер-классов и встреч с основателями проектов. Это редкий шанс попасть за проходные закрытых производств, увидеть изнутри, как устроена современная городская экономика, и даже присмотреться к будущей профессии.

За кулисами видеоигр и орбитальных технологий

Главным открытием зимнего маршрута станет Московский кластер видеоигр и анимации, которому в этом году исполнился ровно год. Тех, кто жаждет заглянуть за кулисы создания виртуальных миров, будет немало, ведь организаторы готовы показать профессиональное оборудование, студийные пространства и рассказать, как сегодня рождается современный мультимедийный контент.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы/mos.ru

Впечатляющие премьеры ждут любителей техники и серьезной инженерной мысли. Впервые к «Дню без турникетов» присоединится столичный научно-производственный центр, где разрабатывают системы управления для космических аппаратов. В список московского проекта также вошли завод по выпуску лифтов и фабрика игрушек — такой контраст маршрутов позволит за один день переключиться с высоких орбитальных технологий на производство подарков к наступающему Новому году.

Микросхемы, кузнечный горн и лаборатория красоты

Тем, кто предпочитает не просто слушать лекции, а проверять технологии на практике, стоит изучить предложения резидентов Московского инновационного кластера. На одной из площадок гостей познакомят с секретами выпуска радиоэлектронной аппаратуры и предложат своими руками собрать действующий прототип из микросхем, генератора и других модулей. Специалисты другой крупной высокотехнологичной компании продемонстрируют микропроцессоры собственной разработки, рассказав об их возможностях и реальных сферах применения.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы/mos.ru

Если же душа просит более осязаемых ремесел и живого огня, в маршрутный лист можно включить кузнечную мастерскую, где металл обретает форму прямо на глазах. Или лабораторию по созданию косметики — там расскажут о её формулах и ингредиентах.

Отдельный блок программы посвящен локальным брендам, которые развиваются при поддержке проекта «Сделано в Москве». Например, марка мужской одежды приглашает горожан на неформальную встречу сразу со всей командой: дизайнерами, конструкторами и швеями. Это хорошая возможность узнать из первых уст, как эскиз превращается в лекала, с какими сложностями сталкиваются локальные производства и как рождается готовая вещь на вешалке шоурума.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы/mos.ru

Карьерный лифт

«День без турникетов» давно перерос формат обычных познавательных прогулок. Он работает в Москве с 2012 года и за это время объединил более 800 компаний и свыше 450 тысяч участников, для которых провели уже более восьми тысяч экскурсий. Только за предыдущие этапы 2026 года на столичных предприятиях побывали около девяти тысяч человек.

Сегодня многие площадки используют акцию как инструмент профориентации и поиска кадров. На экскурсиях студентам, выпускникам и тем, кто задумывается о смене сферы деятельности, напрямую рассказывают об открытых вакансиях, стажировках и требованиях к специалистам. Так что визит на завод или в ИТ-компанию вполне может закончиться приглашением на собеседование.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы/mos.ru

Как попасть на закрытые площадки

Все мероприятия в рамках акции проводятся абсолютно бесплатно, но количество мест в группах строго ограничено правилами безопасности действующих производств. Чтобы гарантированно попасть на интересующую площадку, необходимо заранее выбрать событие в расписании и пройти регистрацию на официальном сайте проекта.

При планировании маршрута стоит учесть несколько практических нюансов. На многих промышленных и высокотехнологичных предприятиях действует пропускной режим — при записи потребуются паспортные данные, а сам документ нужно будет взять с собой на проходную. У каждой экскурсии есть свой возрастной ценз (от семейных мастер-классов до строгих «18+» в цехах). Поскольку самые необычные локации вроде космических центров, технопарков и игровых кластеров традиционно разбирают в первые часы после старта записи, с выбором маршрута лучше не затягивать.