В выходные, 28 и 29 ноября 2026 года, в Москве проходят семейные программы ко Дню матери (отмечается в воскресенье, 29 ноября), фестиваль «Мода в спорте 4.0» на ВДНХ, антикварная ярмарка в «Метрополе», «Маркет у моря» в Типографии Сытина, книжные выходные в «Озере» и городские экскурсии.

Кратко

Главная дата: День матери приходится на воскресенье, 29 ноября 2026 года; тематические программы, мастер-классы, концерты и кинопоказы идут оба выходных дня в музеях, библиотеках, парках, кинотеатрах и кинопарке «Москино».

Мода и спорт: 28 и 29 ноября с 12:00 до 20:00 в павильоне № 20 «Форум» на ВДНХ проходит фестиваль «Мода в спорте 4.0» (бесплатно по предварительной регистрации; на конкурс заявлено 56 дизайнеров из России, Беларуси и Италии).

Выставки и маркеты: в те же дни работают IV Ярмарка старины «Антикварная коллекция» в отеле «Метрополь» (12:00–19:00, свободный вход), «Маркет у моря» в Типографии Сытина (свободный вход) и книжные выходные «Поляндрии» и NoAge в «Озере» (по регистрации).

Последний день выставки: 29 ноября (12:00–20:00, кроме понедельника) завершается бесплатная выставка Джона Р. Пеппера «Живя, живи» в ЦСИ «Винзавод».

«Живя, живи» в ЦСИ «Винзавод». Условия входа: на многие бесплатные районные концерты, экскурсии, книжные встречи и сеансы в кинотеатрах сети «Москино» нужна предварительная регистрация, а на программы в музеях и кинопарке «Москино» — билет.

Какие программы ко Дню матери пройдут в Москве 28 и 29 ноября?

В выходные, 28 и 29 ноября, в столичных музеях, кинопарке «Москино», библиотеках, парках и культурных центрах подготовили квесты, мастер-классы, лекции, концерты и показы киноклассики ко Дню матери.

Музеи и «Биокластер» на ВДНХ

Дарвиновский музей (28 ноября, 10:30–16:00): семейная программа о материнстве в природе включает квест «PROмам» (6+), игры «Чем кормят детенышей?» (0+), «Семейки» (0+), «Чей это малыш?» (0+) и «Зоомамы» (0+), а также мастер-классы «Кукла-оберег» (6+) и «Брошка для мамы» (6+). Совместно с детской библиотекой № 178 им. А. Л. Барто с 12:00 до 14:00 пройдут викторина «Мамы в мире животных» (6+) и творческая мастерская «Моя мама — самая лучшая» (0+), а в 12:00 — экскурсия «Забота о потомстве» (6+, по отдельному билету; остальные активности — по общему билету).

Биологический музей им. К. А. Тимирязева (Малая Грузинская ул., 15) и «Биокластер» на ВДНХ (28 ноября): с 12:00 до 18:00 собирают «Дерево благодарности» (0+) из бумажных ладошек. В музее пройдут мастер-класс «Любящие сердца» (6+, 13:00–15:00), беседа «Мамы всякие нужны! Тайны, которые мы обсуждаем» (6+, 14:00) и прогулка «Весеннее настроение — осенью» (6+, 16:00). На ВДНХ в павильоне № 28 «Пчеловодство» в 12:30 и 14:30 — занятия «Шестиногие мамы» (6+), в 16:30 с экспертами РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева — «Ароматы луга» (восковая свеча); в павильоне № 31 «Геология» в 13:00 — лекция «Моя любимая мама» (6+), в 14:30 — «Зеленый луг как чудесный сад», в 15:00 — «Цветы для мамы» (6+); в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» в 12:00 — «Тепло земли: луговые травы и цветы», в 14:00 — променад «Микромир: материнские секреты растений» (6+). Вход — по билету и предварительной регистрации.

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Кинопарк «Москино» и кинопоказы

Кинопарк «Москино» (28 и 29 ноября, по входному билету): полуторачасовые экскурсии по съемочным площадкам, спектакль «Тайна заколдованного портрета» в «Театре Гонзаги», иммерсивное представление «Руслан и Людмила» в «Княжеских палатах», каскадерское шоу на площадке «Москва 1940-х годов», съемки по мотивам «Двенадцати стульев» в «Доме Деда Мороза», занятия по стоп-моушену и раскадровке, создание кинопостера с ИИ, цифровой аттракцион у «Ковбойского городка» и мастер-классы в павильоне «Анимация» (букет-открытка или роспись зеркала).

Кинотеатры сети «Москино» (29 ноября, бесплатно по регистрации): драму «Мачеха» с Татьяной Дорониной покажут в кинотеатрах «Космос», «Искра» и «Вымпел», а трагикомедию «Родня» — в «Рассвете», «Спутнике», «Сатурне» и «Туле» (в «Москино Тула» — с 35-миллиметровой пленки).

Кинопарк «Москино». Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Лекции, библиотеки, концерты и парки

Лекции и библиотеки (29 ноября): в 13:00 в Доме Гоголя кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Даниил Рясов прочтет лекцию о судьбе матери писателя Марии Ивановны Гоголь . В 13:00 в Центральной молодежной библиотеке № 122 им. Александра Грина пройдет встреча «Материнство: 360°» с участием фонда «Быть мамой», центра «Люминус» и сценариста Ольги Мороз после показа «Ты же мама!», а в 16:00 в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара — программа «Лучик света» с 3D-открыткой и книжной выставкой.

. В 13:00 в Центральной молодежной библиотеке № 122 им. Александра Грина пройдет встреча «Материнство: 360°» с участием фонда «Быть мамой», центра «Люминус» и после показа «Ты же мама!», а в 16:00 в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара — программа «Лучик света» с 3D-открыткой и книжной выставкой. Концерты и парки (28 и 29 ноября): 28 ноября в 13:00 в КЦ «Нева» (Беломорская ул., 16а, по регистрации) выступят коллективы КЦ «Огонек» («Подарок для мамы»). 29 ноября запланированы концерты «С любовью к маме» (12:00, Валдайский проезд, 8, свободный вход), «За все тебя благодарю» в Библиотеке им. Александра Островского (16:00, Новоспасский пер., д. 5, 12+, свободный вход), «Мамин день» в КЦ «Зеленоград» (16:00–18:00, концерт в 18:00), концерт на улице Грина, 1Б (19:00, по регистрации) и программы «Говорите мамам нежные слова» в районном центре «Родина» и «Центре детства» Мещанского района. В парках пройдут занятия «Юный эколог» в «Северном Тушине» (29 ноября, 14:00, свободный вход), «Открытка для мамы» в «Терлецкой дубраве» (29 ноября, 11:00–13:00, свободный вход) и скрапбукинг-открытка в усадьбе Люблино (29 ноября, 14:00, по регистрации через «Мосбилет»).

Дом Гоголя. Фото: АГН Москва/ Артур Новосильцев

Где пройдут фестиваль «Мода в спорте 4.0», ярмарки и книжные встречи?

В те же выходные, 28 и 29 ноября, в Москве работают крупные тематические площадки для любителей моды, старины, авторских марок и литературы.

Фестиваль «Мода в спорте 4.0» (28–29 ноября, 12:00–20:00, ВДНХ, павильон № 20 «Форум»): бесплатный вход по предварительной регистрации. На международный конкурс коллекций спортивных костюмов 2026 года поступили заявки от 56 дизайнеров из России, Беларуси и Италии. В программе — показы костюмов для фигурного катания, художественной гимнастики, синхронного плавания и спортивных танцев с моделями и спортсменами, выставка об истории спортивного костюма, лекции, мастер-классы, детский конкурс эскизов, маркет и встречи с олимпийскими чемпионами.

IV Ярмарка старины «Антикварная коллекция» (28–29 ноября, 12:00–19:00, отель «Метрополь», Театральный проезд, д. 2, вход № 3, зал «Врубель»): вход свободный. Реставраторы Вера и Михаил Бушуевы представили предметы русской старины XIX–XX веков, европейский антиквариат, советский винтаж, фарфор, стекло, живопись, мебель и украшения.

«Маркет у моря» (28–29 ноября, Типография Сытина): свободный вход; 70 брендов одежды, украшений, керамики и косметики, а также диджей-сеты.

Книжные выходные издательств «Поляндрия» и NoAge (28–29 ноября, книжный магазин «Озеро», по регистрации): в субботу обсудят роман Сон Вон Пхен «Страна молодых», а в воскресенье проведут встречи о написании стихов и публикации рукописей.

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Какие прогулки, музеи и выставки стоит посетить?

На выходных также доступны городские экскурсии по району Кунцево и Нагорному району, постоянная экспозиция Музея русской иконы и финальные дни выставки Джона Р. Пеппера на «Винзаводе».

Прогулка «Можайская. Большая Сетунь в маленьком Кунцеве» (28 ноября, 12:00, по регистрации): маршрут по постройкам 1930-х годов, заброшенному кинотеатру, сталинской архитектуре и бывшей даче маршала Толбухина.

Экскурсия «Нагорный — многоликий и загадочный» (29 ноября, 10:00, от проекта «Мой район», по регистрации): рассказ о рабочих городках, ДК, о котором пел Владимир Высоцкий , и оврагах из произведений Виктора Пелевина.

, и оврагах из произведений Музей русской иконы (ежедневно, 11:00–21:00): свободный вход и бесплатный аудиогид; в коллекции около 4 500 экспонатов из Греции, Византии и Эфиопии, а также старообрядческая моленная XIX века из Тверской области.

Выставка Джона Р. Пеппера «Живя, живи» (до 29 ноября, 12:00–20:00, кроме понедельника, ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 21, подъезд С8): свободный вход; серия фотографий, снятых за две недели жизни в католическом монастыре.

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Расписание мероприятий на 28–29 ноября 2026 года

Событие / площадка Даты и время Адрес / локация Условия входа Семейный день «Материнство в природе» 28 ноября, 10:30–16:00 Дарвиновский музей По общему билету в музей (экскурсия в 12:00 — по отдельному билету) Программы ко Дню матери 28 ноября, с 12:00 Биологический музей (Малая Грузинская, 15) и «Биокластер» на ВДНХ (пав. № 28, 29, 31) По билету и предварительной регистрации Фестиваль «Мода в спорте 4.0» 28–29 ноября, 12:00–20:00 ВДНХ, павильон № 20 «Форум» Бесплатно по предварительной регистрации IV Ярмарка «Антикварная коллекция» 28–29 ноября, 12:00–19:00 Отель «Метрополь», Театральный проезд, д. 2, вход № 3, зал «Врубель» Свободный вход «Маркет у моря» 28–29 ноября Типография Сытина Свободный вход Книжные выходные «Поляндрия» и NoAge 28–29 ноября Книжный магазин «Озеро» По регистрации Кинопоказы «Мачеха» и «Родня» 29 ноября Кинотеатры сети «Москино» («Космос», «Искра», «Вымпел», «Рассвет», «Спутник», «Сатурн», «Тула») Бесплатно по предварительной регистрации Выставка Джона Р. Пеппера «Живя, живи» До 29 ноября, 12:00–20:00 (кроме пн) ЦСИ «Винзавод», 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 21, подъезд С8 Свободный вход

Когда в 2026 году отмечают День матери и какие бесплатные события к нему приурочены? В 2026 году День матери выпадает на воскресенье, 29 ноября. В этот день и 28 ноября в Москве проходят бесплатные районные концерты (например, «Подарок для мамы» в КЦ «Нева», «С любовью к маме» на Валдайском проезде, «За все тебя благодарю» в Библиотеке им. А. Островского), парковые мастер-классы («Юный эколог» в «Северном Тушине», «Открытка для мамы» в «Терлецкой дубраве») и бесплатные кинопоказы в кинотеатрах сети «Москино» по предварительной регистрации.

Нужна ли регистрация на фестиваль «Мода в спорте 4.0» на ВДНХ? Да, вход на фестиваль «Мода в спорте 4.0», который проходит 28 и 29 ноября с 12:00 до 20:00 в павильоне № 20 «Форум» на ВДНХ, бесплатный по предварительной регистрации.

Где в Москве можно бесплатно посмотреть выставки 28–29 ноября? Свободный вход в эти выходные действует на IV Ярмарку старины «Антикварная коллекция» в отеле «Метрополь», в Музей русской иконы (с 11:00 до 21:00), а также на выставку Джона Р. Пеппера «Живя, живи» в ЦСИ «Винзавод» (работает до 29 ноября включительно).

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