Тонкий звук скрипки, приглушённый свет, голоса артистов и оживающие на глазах зрителей театральные сцены. Музыка и театр — союз, способный подарить самые сильные эмоции. Но совсем иначе воспринимается искусство, когда декорациями становятся не привычные театральные кулисы, а настоящие исторические интерьеры.

Именно в такую атмосферу предлагают попасть жителям и гостям столицы Петровский путевой дворец и Москонцерт. Недавно здесь состоялся закрытый пресс-показ новой совместной культурной программы «Больше, чем концерт». Представители СМИ первыми увидели фрагменты музыкальных и театральных постановок, которые будут представлены публике в этих стенах в 2027 году.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Гвоздь программы — иммерсивное шоу

Главная особенность грядущей программы понятна практически сразу: привычной сцены здесь не будет. Вместо того чтобы сидеть в креслах, гостям предстоит перемещаться из одного зала дворца в другой. И в каждом пространстве их ожидает отдельный музыкально-театральный перфоманс.

В этот вечер журналистам показали несколько фрагментов будущего репертуара. В Круглом зале прозвучала «Императорская музыка» — программа, обращенная к музыкальным традициям XVIII века. Русские и европейские композиторы, придворные танцы, торжественные марши и камерные произведения — всё это помогает почувствовать, какая музыка сопровождала жизнь императорского двора.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Затем пространство поменялось. Гостей пригласили в Петровскую гостиную. Зал особняка перевоплощён в храм и даже наполнен запахом церковных свечей. В центре на скамье — невеста и жених. Актеры показывали сцену из иммерсивного спектакля «Две жизни Рахманинова», а именно — «Тайный брак». Причём артисты играли непосредственно среди зрителей, без привычного разделения на сцену и зрительный зал.

Музыкальную часть программы дополнили выступлением заслуженной артистки России Басинии Шульман. В окружении сотни свеч пианистка исполнила на белоснежном рояле произведения современных композиторов.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Закончилась иммерсивная программа народными песнопениями в исполнении Московского синодального хора. Без единого музыкального инструмента, только с помощью голоса они перевоплотили многие известные песни на современные лад. Зазвучала по-особенному даже всеми любимая русская «Калинка».

Что ждёт посетителей в 2027 году?

Уже с текущей недели для гостей начнутся концерты и иммерсивные шоу. В плане масштабная программа на год вперёд.

«В рамках юбилейного года Петровского путевого дворца — нам исполняется в этом году 250 лет — запускаем большую годовую концертную программу совместно с Москонцертом. Благодаря усилиям Александра Эдуардовича Зеля мы смогли организовать, разработать и сформировать очень интересную и насыщенную программу, которая будет состоять из более чем 50 концертов, двух иммерсивных спектаклей и одного фестиваля, который будет проходить летом в парадном дворе Петровского путевого дворца», — рассказал начальник Управления культурных и деловых пространств Иван Тихонов.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

В этом месяце запланированы три музыкальных вечера. 22 ноября — «Классика Нео: современное звучание классики». Оркестр «Московская камерата» под управлением Николая Соколова исполнит произведения современных композиторов. Можно будет услышать музыку Макса Рихтера, Ханса Циммера, Филипа Гласса и Людовико Эйнауди, включая авторское переосмысление цикла Вивальди «Времена года».

27 ноября — «Времена года. После Вивальди». В залах дворца выступит Государственный ансамбль солистов «Орфарион». Таланты представят музыку эпохи барокко, в том числе произведения самого Антонио Вивальди.

А 29 ноября — вечер мирового джаза. Ансамбль Алексея Новикова и вокалистка Алла Омелюта исполнят известные композиции: Summertime, Fly Me to the Moon, Sunny, L.O.V.E. и The Girl from Ipanema.