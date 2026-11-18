ИИ-инструменты, разработанные в российской столице, активно применяются медицинскими специалистами в других субъектах РФ. Об этом заявил врач-рентгенолог Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Илья Логвинов, передает АГН «Москва».

Медик подчеркнул значимость распространения столичных цифровых решений через платформу «МосМедИИ». По его оценке, подобный обмен опытом делает передовые технологии доступными для лечебных учреждений по всей стране, предоставляя докторам дополнительные средства для ежедневной клинической практики.

Как уточнил Логвинов, алгоритмы машинного обучения выступают исключительно в роли ассистента для специалиста. Система не формирует итоговое описание снимка, а лишь маркирует зоны, требующие повышенного внимания.

«Далее врач, основываясь на своем опыте и анализируя архивные исследования и анамнез, выставляет дифференциальный ряд для данной патологии», — добавил эксперт.

По его словам, внедрение ИИ позволяет существенно повысить производительность труда медиков, снижая зрительную нагрузку при выявлении кальцинатов и иных микроскопических изменений. При этом специалист акцентировал внимание на том, что технологический помощник постоянно совершенствуется, однако полная замена человека исключена.

«ИИ будет оставаться нашим помощником для поиска патологий, в результате чего будет повышаться производительность и снижаться вероятность пропусков», — резюмировал Логвинов.