К московской платформе искусственного интеллекта «МосМедИИ» подключились Республика Адыгея и Карачаево-Черкесия. Теперь медицинские учреждения из 77 регионов России используют ее возможности для анализа диагностических снимков. Кроме того, в систему добавили алгоритм, который выявляет признаки артроза коленных суставов по рентгеновским изображениям. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, к платформе присоединились уже более 2,5 тысячи медицинских организаций. Среди новых участников также федеральные учреждения, в частности Федеральное медико-биологическое агентство. За все время работы с помощью «МосМедИИ» обработали свыше 21 миллиона медицинских исследований.

Всего врачам доступно 19 сервисов на основе искусственного интеллекта. Новый алгоритм не только определяет возможные признаки остеоартроза колена, но и помогает оценить стадию заболевания. При этом окончательное заключение остается за медицинским специалистом.

Как уточнила Ракова, ежедневно система анализирует для российских клиник около 50 тысяч снимков. За месяц их количество достигает примерно 1,5 миллиона.

Работа платформы организована следующим образом: медицинские изображения поступают из цифровых архивов регионов в «МосМедИИ», где алгоритмы отмечают подозрительные участки и проводят необходимые измерения. Затем результаты направляются обратно в клинику. Врач изучает их и сопоставляет с собственными выводами.

Помимо диагностики заболеваний коленных суставов, платформа позволяет анализировать маммографические и флюорографические снимки, рентгеновские изображения грудной клетки и позвоночника, а также результаты компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. Медицинские организации самостоятельно определяют, какие инструменты им необходимы, и могут менять набор доступных сервисов.

Развитие «МосМедИИ» началось с московского научного эксперимента по применению искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Проект стартовал в 2020 году на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения при участии Департамента информационных технологий Москвы. За пять лет в нем протестировали более 200 ИИ-сервисов.

В 2024 году по поручению президента России Владимира Путина Москва предоставила другим регионам доступ к платформе и размещенным на ней зарегистрированным медицинским алгоритмам.

Параллельно в столице разрабатывают общие стандарты применения искусственного интеллекта в здравоохранении. С 2019 года специалисты Центра диагностики и телемедицины подготовили и внедрили 28 таких документов. Они устанавливают требования к клинической эффективности, техническим характеристикам и организации работы с медицинскими ИИ-системами.

Внедрение отечественных разработок в московскую медицину соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее в Москве запустили новый формат онлайн-коммуникации между врачами и пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями.