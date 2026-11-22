С 20 по 22 ноября в московском общественном центре «Благосфера» проходит четырнадцатый фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2026: осеннее обострение», приуроченный ко Дню психолога. Трехдневный форум организован при поддержке столичного Департамента здравоохранения и стал частью городской концепции здорового долголетия, где поддержке душевного равновесия уделяют не меньше внимания, чем физическому здоровью. Зарегистрировались на участие в мероприятиях фестиваля свыше 5,5 тысячи человек, а только за первый день ее посетили более 2 тысяч гостей — вдвое больше, чем годом ранее.

Фестиваль ментального здоровья PsyFest общественном центре «Благосфера». Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Программа в «Благосфере»

В расписание фестиваля — свыше 130 мероприятий: практические семинары, тренинги, арт-терапия, телесно-ориентированные и танцевально-двигательные занятия. Встречи ведут врачи профильных клиник Москвы — больниц имени Н. А. Алексеева и П. Б. Ганнушкина, центра имени Г. Е. Сухаревой, центра имени З. П. Соловьева и других учреждений, а также специалисты факультета психологии МГУ и Российского Красного Креста. Участники разбирают причины эмоционального выгорания, нарушений сна и перфекционизма, учатся распознавать сигналы психосоматики и сохранять устойчивость к стрессу в ритме мегаполиса.

Встречи ведут врачи профильных клиник Москвы. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

На площадке также представлены отечественные разработки для инструментальной поддержки психики. Посетители могут позаниматься нейрофитнесом — это тренировка концентрации и расслабления — и протестировать аппарат для быстрой коррекции стрессового состояния. Кроме того, на фестивале открыты кабинеты индивидуального приема психологов и психиатров: в первый день специалисты провели более 250 бесплатных анонимных консультаций без заполнения медицинских карт.

В расписание фестиваля — свыше 130 мероприятий: практические семинары, тренинги, арт-терапия, телесно-ориентированные и танцевально-двигательные занятия. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Городская среда и доступная помощь

Главный психиатр Москвы, главный врач ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Георгий Костюк отметил, что столица последовательно выстраивает открытую инфраструктуру психологической поддержки для жителей всех возрастов — от городских парков, спортивных зон и просветительских форумов до сети Центров ментального здоровья, чей опыт сегодня приезжают изучать специалисты из других регионов.

Георгий Костюк .Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Философия московского здорового долголетия заключается в том, что нужно беспокоиться не только о состоянии сердечно-сосудистой системы — важнейшей составляющей остается душевное равновесие, которому сейчас в Москве уделяется серьезное внимание в отношении людей молодого, работоспособного и старшего возраста. „Псифест“ объединяет просвещение, практическую помощь, современные технологии и открытый диалог между специалистами и обществом. Мы хотим, чтобы люди не боялись говорить о своем психическом здоровье, не откладывали обращение за помощью и понимали, что забота о нем — такая же естественная часть жизни, как забота о физическом здоровье», — рассказал Георгий Костюк.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Помимо площадки в «Благосфере», просветительская программа ко Дню психолога развернулась в Центре ментального здоровья на Трубной улице, где до 22 ноября проходят более 80 мастер-классов и воркшопов. В обычном режиме такие центры работают в городе круглый год: данные пациентов в них выделены в отдельный защищенный контур без постановки на диспансерный учет, а записаться к специалистам москвичи могут через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или по направлению врача поликлиники.