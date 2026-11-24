Курс лечения в столичных Центрах ментального здоровья позволяет пациентам с психосоматическими расстройствами до 35% реже возвращаться на повторные приемы к врачам городских поликлиник. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по медицинской части Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева, доктор медицинских наук Сергей Голубев.

По словам специалиста, из десяти миллионов прикрепленных к столичным поликлиникам горожан около 700 тысяч человек могут сталкиваться с соматоформными и тревожными расстройствами, которые маскируются под телесные недуги. Свыше половины посетителей Центров ментального здоровья составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, а в целом на горожан от 18 до 60 лет приходится 85% обращений.

«Человек может долго обследоваться у терапевта, кардиолога или гастроэнтеролога с жалобами на сердцебиение, боли в спине или сбои пищеварения, но анализы и УЗИ показывают, что сам орган здоров. Когда профильный врач видит функциональный характер этих нарушений, он направляет пациента в Центр ментального здоровья. По нашим подсчетам, после пройденного курса психотерапии такие пациенты до 35% реже обращаются за повторной помощью в поликлиники», — пояснил Сергей Голубев.

Москвичи могут попасть в Центр ментального здоровья бесплатно: по направлению врача поликлиники прием проведет врач-психотерапевт, а самостоятельно через систему ЕМИАС можно записаться на консультацию к медицинскому психологу.