20 ноября в мире отмечается Всемирный день педиатра. Это не только самый первый врач, с которым мы знакомимся в нашей жизни, но и ключевая фигура в формировании здоровья человека на все последующие годы. Ведь не секрет, что крепость человеческого организма зависит не только от генетики. Во многом его определяют первые 1000 дней жизни. Именно поэтому так важно, кто будет наблюдать ребёнка в раннем детстве.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 5 тысяч столичных педиатров, работающих в системе Московского здравоохранения. В неё входят более 40 детских поликлиник, 9 стационаров и детские отделения на базе больницы имени М. П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка».

Цифровые возможности

Заведующая педиатрическим отделением 2-го филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 130 ДЗМ Татьяна Семкова. Фото: Больница имени М. П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка»

В столице созданы условия для оказания детям медицинской помощи на всех этапах — от профилактики и ранней диагностики заболеваний до высокотехнологичного лечения и последующей реабилитации. Только в прошлом году медицинскую помощь в детских городских стационарах получили более 330 тысяч маленьких пациентов. Однако особое внимание сегодня уделяется именно амбулаторному звену детской медицины.

«За последние годы в столичной педиатрии произошли поистине революционные изменения, — говорит заведующая педиатрическим отделением 2-го филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 130 ДЗМ Татьяна Семкова. — Они коснулись буквально всего, начиная от оснащения поликлиник и организации работы врачей и заканчивая принципами взаимодействия с нашими маленькими пациентами и их родителями. Основа работы современного педиатра сегодня — это не только высокий профессионализм, но и доверие и уважение, доброжелательность и внимание».

Участковый врач-педиатр ЛГП№ 130 Алина Барашкина. Фото: Больница имени М. П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка»

Современные поликлиники стали не только красивее, просторнее и удобнее как для пациентов, так и для врачей, но и получили ряд новых возможностей. Алгоритмы искусственного интеллекта помогают педиатрам готовиться к приему заранее, а потому общение с пациентами и их родителями проходит более эффективно. А также у детских врачей сегодня есть возможность дистанционно отслеживать все показатели здоровья детей и результаты исследований, что помогает им держать руку на пульсе.

От лечения — к профилактике

По словам Семковой, сегодня главный упор делается не столько на лечении, сколько на профилактике заболеваний и комплексном сопровождении ребёнка на всех этапах его взросления.

Мама маленького пациента поликлиники № 130 Федора, Ксения Кузнецова, рассказала, что в их районную детскую поликлинику она водит сына с рождения. Фото: Больница имени М.П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка»

«Задача врача — вовремя отследить, заметить, предупредить развитие патологий у детей, — говорит Семкова. — Поскольку детские врачи наблюдают своих пациентов длительно: с рождения до совершеннолетия, у них есть все возможности для своевременного выявления рисков и проведения прицельной и более эффективной профилактики. Для этого, конечно, требуется более внимательный подход к пациентам».

Как рассказала сама Татьяна Геннадьевна, о работе детского врача она мечтала с самых ранних лет, и ни разу не пожалела о своем выборе. В педиатрии она уже больше 25 лет. Но именно за последние годы очень многое изменилось в ее работе. Благодаря модернизации поликлиник, внедрению современного оборудования и цифровизации у детских врачей появилось значительно больше возможностей для диагностики, лечения и наблюдения за маленькими пациентами.

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И стены лечат

«Современная московская детская поликлиника — это не только новейшее оборудование, но и благожелательное к ребенку пространство, где он может чувствовать себя спокойно и комфортно», — говорит Татьяна Семкова.

По ее словам, за те четверть века, что она работает педиатром, сильно изменились и сами дети. Они стали более позитивными, открытыми, любознательными и понимающими. Если в предыдущие годы юные пациенты больше слушались врачей и не задавали лишних вопросов, то сегодня они ведут себя гораздо более свободно: всё чаще интересуются медицинскими подробностями. «Если раньше доктор мог просто сделать замечание, и ребенок тут же его выполнял, то сегодня дети ждут, что врач им объяснит, почему надо делать именно так, а не иначе, — рассказывает доктор.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 5 тысяч столичных педиатров, работающих в системе Московского здравоохранения. Фото: Больница имени М.П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка»

О формировании исцеляющей среды рассказала и участковый врач-педиатр ЛГП№ 130 Алина Барашкина. По её словам, особая среда, созданная в детских медицинских учреждениях, учитывает не только медицинские, но и психологические потребности ребёнка. Доброжелательная атмосфера проявляется во всем — в ярких игровых зонах, удобных комнатах матери и ребенка, комфортных зонах ожидания с мягкими диванами, тематическом оформлении кабинетов и коридоров, а также продуманной навигации, которая помогает родителям быстрее ориентироваться в поликлинике.

Мама маленького пациента поликлиники № 130 Федора, Ксения Кузнецова, рассказала, что в их районную детскую поликлинику она водит сына с рождения. «Феде тут нравится, он привык к врачам, и уже на 3-4 осмотре перестал плакать, что для меня, как для мамы, очень важно, — говорит она. — А лично мне очень нравится, что в нашей поликлинике предусмотрено большое пространство для колясок, «парковочных» мест всегда хватает. Причем эта зона отапливается, поэтому внутри коляски остаётся тепло. К тому же есть видеокамеры, а значит, можно безопасно оставить и коляски, и игрушки».

«Важно, чтобы посещение поликлиники не ассоциировалось у детей со страхом, а взаимодействие с медицинскими специалистами вызывало доверие, — говорит Барашкина. — Одно из последних столичных нововведений — «Коробки храбрости». На выходе из поликлиники малышей ждут небольшие подарки. Мы надеемся, что благодаря таким приятным знакам внимания у детей будут формироваться положительные эмоции от посещения врачей, и в следующий раз в поликлинику они будут идти с радостью и удовольствием».