В телефоне барнаульского анестезиолога-реаниматолога Степана Островского появился номер, который ему особенно дорог. Это контакт московского куратора из Склифа, который сказал: «Звоните в любое время». Пока звонить не приходилось, но для врача, который каждый день ведёт тяжелейших онкобольных, возможность оперативно получить такую консультацию – это ценнейшая страховка.

За знаниями и передовым опытом

В Алтайском краевом онкологическом диспансере, где работает Степан Островский, врачи каждый день сражаются за жизни пациентов с тяжелейшими диагнозами. Онкопациенты нередко сталкиваются не только с последствиями самой болезни, но и с осложнениями в процессе лечения. Развитие опухоли, хирургическое вмешательство, агрессивная химио­терапия или сопутствующие хронические болезни могут вызвать отказ внутренних органов или тяжелейший сепсис. Когда почки перестают справляться с нагрузкой, организму требуется экстренное очищение крови.

«В нашем диспансере очень большой поток пациентов, и все они крайне тяжёлые, – рассказывает Степан Олегович. – Много осложнений, связанных как с основным онкологическим заболеванием, так и с сопутствующими патологиями, часто развиваются септические состояния. Раньше наши возможности по ведению таких больных были ограничены, а теперь появляется инструмент прямого воздействия на токсины и инфекцию в крови».

Чтобы такой инструмент появился, нужно было не только оборудование, но и люди, которые умеют с ним работать. В отделении решили запустить собственную службу заместительной почечной терапии и гемокоррекции (очистки крови), и первым специалистом в крае, которому доверили освоить новые технологии, стал доктор Островский. За знаниями и опытом он поехал в столицу, в Учебный центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«Обучение проходило очень интенсивно, но впечатления от него самые положительные, – говорит врач. – Нам давали очень много теории, всё подробно объясняли, раскладывали по полочкам. Но главное – это практическая направленность. Нам не просто показывали технику – мы работали на этих аппаратах, разбирали нюансы, переключали режимы, изучали работу оборудования при разных клинических сценариях. Важно было своими глазами увидеть, как теоретические знания применяются в реальной жизни, разобрать конкретные ситуации и понять логику принятия решений».

Особое впечатление на сибирского врача произвели опыт столичных специалистов и их искренняя готовность делиться профессиональными секретами. Обучение длилось 5 дней и завершилось строгим экзаменом. Здоровье нации. Собянин и Мурашко обсудили с главами регионов ИИ в медицине Подробнее

Шанс на восстановление

Но самый главный экзамен доктор Островский сдаёт сегодня уже в родном Барнауле, спасая жизни своих пациентов.

«Вернувшись домой, я сразу приступил к внедрению новых методик в работу нашего отделения, – говорит анестезиолог-реаниматолог. – Нагрузка огромная, но мы к ней готовы».

Опыт, который Степан Островский привёз из Москвы на Алтай, – это возможность снизить смертность от осложнений и дать пациентам онкодиспансера шанс на восстановление и продолжение лечения.

«Связь с московскими коллегами поддерживаем, – с улыбкой добавляет доктор. – Но пока особых трудностей в работе не возникало». Роботы в операционных. Собянин рассказал о цифровой хирургии Подробнее

Открытый «учебник» для всей страны

Это один из сотен примеров того, как Москва делится накопленным опытом и технологиями с регионами России. В Учебном центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ежегодно обновляется более 80 дополнительных профессиональных программ. Обучение проводится по десяткам направлений: анестезиология и реаниматология, нейрохирургия, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, трансплантология, токсикология, радиология, ультразвуковая и функциональная диагностика.

Врачи проходят подготовку как по стандартным программам повышения квалификации, так и в рамках федеральных проектов Минздрава РФ – например, по спасению больных с сосудистыми катастрофами и тяжёлыми травмами после ДТП. Другими словами, столичная медицина сегодня становится единой обучающей платформой для всей страны. И каждый доктор, возвращающийся из Склифа в свой родной регион, везёт с собой самое ценное – передовые технологии и уверенность в своих силах, которые помогают спасать человеческие жизни. Программы рассчитаны на срок от нескольких дней до нескольких недель, а по итогам аттестации доктора получают удостоверения или дипломы государственного образца с зачислением баллов в системе непрерывного медицинского образования (НМО). Чтобы пройти такой «апгрейд», врачу из региона достаточно иметь профильное образование, действующую аккредитацию и направление с места работы. Доставка анализов и микрохирургия. Как роботы трудятся в клиниках Москвы Подробнее

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Москва – один из мировых лидеров по внедрению со­временных медицинских технологий и новых подходов к организации здравоохранения. Мы делимся этими наработками с регионами, чтобы столичные стандарты служили ориентиром для всей страны. Цифровые образовательные площадки снимают географический барьер: врач из любого субъекта может участвовать в конференциях и профессиональных дискуссиях. Это укрепляет единое профессиональное пространство российской медицины. Сердечные дела. Столичные ученые разработали новый аппарат для реанимации Подробнее

Ориентация на практику

Ежегодно в Учебном центре НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотни док­торов от Калининграда до Владивостока. Главное преимущество программы – 100%-ная ориентация на практику. Врачи учатся в условиях действующего многопрофильного стационара, где ежедневно спасают жизни при самых сложных патологиях. Здесь они видят, как выстроена цепочка взаимодей­ствия между разными отделениями и специалистами, осваивают комплексный подход к лечению пациентов, находящихся между жизнью и смертью.