Так боявшийся прививок серый бегемот из милого советского мультфильма, в современной московской поликлинике чувствовал бы себя куда спокойнее. Потому что его, как и других маленьких пациентов, здесь ожидала бы настоящая коробка храбрости.

В Москве забота о здоровье юных горожан выстроена системно и основательно: сегодня в столичном здравоохранении трудятся более 5 тысяч детских врачей. О том, как изменились московские поликлиники и как технологии помогают лечить детей на опережение, корреспонденту aif.ru 20 ноября во Всемирный день педиатра рассказали в первом филиале детской городской поликлиники № 130 на Осеннем бульваре.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Новый подход к ребёнку

Сейчас в столице работают более 40 детских поликлиник, девять детских стационаров, а также специализированные детские отделения на базе больницы имени М. П. Кончаловского и ММКЦ «Коммунарка». В городе действуют шесть специализированных центров — по кардиохирургии, кардиологии и гастроэнтерологии, под наблюдением которых находятся свыше 6 тысяч юных пациентов. Такая инфраструктура позволяет вести ребенка на всех этапах — от ранней диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Только в 2025 году медицинскую помощь в городских стационарах получили более 330 тысяч детей.

Кроме того, в Москве завершилась масштабная программа модернизации амбулаторного звена: все детские поликлиники приведены к новому единому стандарту. Это касается не только современного оборудования, но и самой философии общения с маленькими пациентами и их семьями.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«За последние несколько лет в Москве изменились основные принципы подхода к оказанию медицинской помощи — от оснащения поликлиники и организации работы врачей до взаимодействия с ребенком и его родителями, — рассказывает заведующая педиатрическим отделением № 2 филиала № 1 ДГП № 130 Татьяна Семкова. — В основу легли профессионализм, пациентоориентированность, командная работа, доверие и доброжелательность. Мы ушли от модели, когда главной задачей врача было исключительно вылечить уже возникшее заболевание. Сейчас важно вовремя обнаружить проблему, предупредить ее и отследить здоровье ребенка на всех этапах взросления. Это гораздо более внимательный и последовательный подход».

Татьяна Семакова. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Иммунёнок» и пространство без страха

Первый филиал ДГП № 130 на Осеннем бульваре, принимающий юных жителей района Крылатское, полностью обновился по городскому стандарту. Вместо привычных узких коридоров здесь создана так называемая исцеляющая среда, где ребенок чувствует себя спокойно, а родители легко ориентируются благодаря продуманной навигации.

«Современная детская поликлиника — это не только кабинеты и оборудование, но и пространство, где учитываются потребности ребенка, — отмечает Татьяна Семкова. — Чтобы создать доброжелательную атмосферу, у нас оборудованы игровые зоны, комнаты матери и ребенка и комфортные зоны ожидания. Родители здесь точно знают, что им помогут».

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Чтобы поход к доктору не вызывал у малышей тревоги, в поликлинике поддерживается атмосфера добра и спокойствия. На первом этаже установлена «коробка храбрости», которую здесь ласково называют «Иммунёнок». После осмотра или прививки каждый маленький пациент может подойти и выбрать себе небольшой подарок — игрушку или сувенир. По словам врачей, этот теплый жест помогает закрепить у детей ассоциацию, что поликлиника — безопасное и дружелюбное место.

Цифровой помощник и работа на опережение

Перемены коснулись и повседневной рабочей рутины самих докторов. Благодаря интеграции столичных медучреждений в единую цифровую платформу ЕМИАС врачи избавились от бумажных карт и получили доступ к умным сервисам. Записаться на плановый прием к участковому педиатру родители могут на ближайшие дни, а с признаками ОРВИ дежурные врачи примут ребенка в день обращения. И на приеме доктор уделяет максимум внимания осмотру и беседе, а не заполнению бланков.

Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

«Буквально пару лет назад вся документация велась на бумаге. Теперь благодаря цифровизации все стало прозрачно и быстро, — объясняет участковый врач-педиатр филиала № 1 ДГП № 130 Алина Барашкина. — Врач может оформить направление или электронный рецепт за считанные секунды. Открывая электронную медицинскую карту, мы сразу видим всю историю развития ребенка, назначения узких специалистов и выписки из стационаров. Кроме того, нам помогает система поддержки принятия врачебных решений: она автоматически сигнализирует, если у пациента есть аллергия на препарат, или в случае, когда лекарства несовместимы друг с другом».

Цифровые инструменты позволяют участковым врачам контролировать здоровье детей даже между визитами в поликлинику. Как только в системе появляются результаты анализов с отклонениями от нормы, врач видит уведомление и сам приглашает семью на плановый осмотр, не дожидаясь ухудшения самочувствия ребенка.

Алина Барашкина. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Диалог с родителями и призвание с детства

Отдельная часть работы участкового педиатра — грамотная профилактика и общение с родителями, которые сомневаются в необходимости прививок. В поликлиниках Москвы вакцинацию проводят строго по национальному календарю, заранее оповещая семьи о сезонных кампаниях.

«Мы заранее и в полном объеме информируем родителей, приглашаем на прием и подробно объясняем, от каких именно инфекций и осложнений защищает конкретная вакцина, — объясняет Алина Барашкина. — Это принципиально важно, ведь каждый ребенок переносит заболевания по-разному, и задача врача — дать родителям исчерпывающую, научно обоснованную информацию».

Сама Алина Барашкина работает педиатром уже четыре года. О выборе профессии задумалась еще в раннем детстве. Решающую роль сыграл личный опыт: в память врезался образ собственного участкового врача, который всегда общался с ней бережно и с искренней теплотой. Именно это чувство защищенности молодой специалист теперь старается передать уже своим пациентам, превращая каждый осмотр в спокойную и понятную для ребенка игру.