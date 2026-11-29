Когда в Москве наступает вечер, каток на Центральной площади спортивного комплекса «Лужники» начинает играть световыми красками и бликами. Фасад Большой спортивной арены превращается в экран высотой с десятиэтажный дом, вдоль ледовых аллей загораются 24 интерактивные инсталляции, а под коньками у посетителей оказывается подлёдный экран с меняющимся рисунком. Это не декорация к зимнему досугу — это катание внутри светового шоу.

Каток в «Лужниках» — что за место?

Фото: Пресс-служба «Олимпийского Комплекса «Лужники»

Второй год подряд в столице работает каток, который становится частью светового представления. Он расположен на центральной площади спорткомплекса «Лужники», а открытие площадки в новом сезоне 2026-2027 уже состоялось 27 ноября. Площадь ледового покрытия — 16 000 м², одновременно на льду могут находиться до 2 000 человек. По размеру это второй каток в столице после ВДНХ, но по насыщенности технологиями — первый.

Световые инсталляции — главные герои катания

Фото: Пресс-служба «Олимпийского Комплекса «Лужники»

Главное, что отличает «Лужники» от десятка других московских катков, — инсталляции, реагирующие на присутствие человека. Они не просто светятся в темноте, а отвечают:

«Куб энергии» — медитативная зона, где лёд встречается с пламенем: световой поток меняется от движения рядом. Подойдя ближе, гости могут заметить иллюзию огня, который согревает своей красотой.

— медитативная зона, где лёд встречается с пламенем: световой поток меняется от движения рядом. Подойдя ближе, гости могут заметить иллюзию огня, который согревает своей красотой. «Таинственный лес» — деревья «рисуют» картины в ответ на прикосновение. Кроны растений оживают вместе с потоком движущихся людей. С каждым движением лезвия панорама в сказочном лесу меняется.

— деревья «рисуют» картины в ответ на прикосновение. Кроны растений оживают вместе с потоком движущихся людей. С каждым движением лезвия панорама в сказочном лесу меняется. «Портал единения» — объект, которым можно управлять. Присядьте внутрь арки, возьмитесь за руки и следите за световой магией, которая происходит из «единения».

— объект, которым можно управлять. Присядьте внутрь арки, возьмитесь за руки и следите за световой магией, которая происходит из «единения». «Призрачная даль» — инсталляция позволяет на мгновение исчезнуть из поля зрения благодаря оптической иллюзии.

— инсталляция позволяет на мгновение исчезнуть из поля зрения благодаря оптической иллюзии. «Волшебное озеро и волна» — это настоящее путешествие в подводный мир, где на пути гостей встречают рыбы, дополненные причудливыми узорами. Внутри инсталляции создается впечатление морской пучины.

Фото: Пресс-служба «Олимпийского Комплекса «Лужники»

«Водопад» — объект оживает, если подойти к нему поближе. Холодный, замерший водопад начинает таять и дарить чудесные переливы света.

— объект оживает, если подойти к нему поближе. Холодный, замерший водопад начинает таять и дарить чудесные переливы света. «Качели Эола» — инсталляция подстраивается под человека. Чтобы увидеть магию, нужно привести качели в движение. В зависимости от скорости катания меняется настроение света и музыки.

— инсталляция подстраивается под человека. Чтобы увидеть магию, нужно привести качели в движение. В зависимости от скорости катания меняется настроение света и музыки. «Портал мечтаний» — это голограмма, которая сопровождает катающихся. На прозрачном экране то и дело мелькают сказочные персонажи, которые становятся частью леса.

— это голограмма, которая сопровождает катающихся. На прозрачном экране то и дело мелькают сказочные персонажи, которые становятся частью леса. «Ущелье с эфиром» — экран внутри ущелья отражает парк, превращая место в сказочный лес.

экран внутри ущелья отражает парк, превращая место в сказочный лес. «Алатырь» — получить ответы на вопросы можно от волшебного камня. Инсталляция реагирует на гостей и умеет разговаривать.

Фото: Пресс-служба «Олимпийского Комплекса «Лужники»

Еще одна «фишка» катка скрывается подо льдом и это экран с подсветкой: рисунок под коньками меняется динамически, сопровождая катающихся по всему сказочному лесу.

Вечерний сеанс — отдельное удовольствие. Когда темнеет, фасад Большой спортивной арены становится полотном для 3D-мэппинга: тематические проекции на историческую архитектуру, голограммы, сюжеты о городе — это целые фильмы, которые лучше наблюдать прямо в коньках.

Режим работы и стоимость билетов

Фото: Пресс-служба «Олимпийского Комплекса «Лужники»

Каток работает по двухчасовым сеансам. В понедельник три сеанса с 15:00, в выходные и праздники добавляется утренний с 9:30. Со вторника по пятницу — четыре сеанса. Каждый день каток работает до 23:00. Между сеансами — технический перерыв: лёд заново делают зеркальным.

На месте есть теплые раздевалки, прокат и заточка коньков, гастропарк с кафе и ресторанами на любой вкус. Всю зиму в «Лужниках» будут вести мастер-классы именитые фигуристы и звезды хоккея. Цена стандартного взрослого билета стартует от 300 рублей.

Перед посещением катка не забудьте проверить прогноз погоды, чтобы досуг на свежем воздухе принес только радость.