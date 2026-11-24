Новый столичный экскурсионный маршрут «Москва — столица кино» соединил парк «Москино» и студию Горького. Во время путешествия можно заглянуть в секретные павильоны и узнать, как снимались легендарные фильмы, создавались уникальные декорации и костюмы.

Адреса культовых фильмов

Даже те, кто никогда не был в Москве, знают ее довольно хорошо. Не только Кремль и Красную площадь, но и тихие скверы столицы, шумные магистрали, историческую застройку и спальные кварталы. Просто потому, что Москва часто «снимается» в кино.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Экскурсия «Москва — столица кино», включающая путешествие в парк «Москино» и на киностудию Горького, не ограничилась лишь главными кинокластерами. Она начинается прямо на одной из самых кинематографичных улиц столицы, по которой едет экскурсионный автобус до «Москино», — на Ленинском проспекте. Проспект попадал не только в художественные фильмы, здесь, например, снималась и знаменитая кинохроника возвращения Юрия Гагарина в столицу после полета в космос.

Или взять проспект Вернадского, который давно и прочно вписал себя в историю кино. Правда, под другим названием — 3-я улица Строителей из фильма «Ирония судьбы». На проспекте Вернадского также жил герой Марчелло Мастроянни в картине «Подсолнухи», и именно там происходит напряженная сцена встречи с его супругой, которую сыграла Софи Лорен.

Далее по маршруту в «Москино» лежит Калужское шоссе, ставшее свидетелем нескольких вражеских наступлений: сначала армии Наполеона, потом гитлеровских захватчиков. Именно там, в селе Красная Пахра, установлен памятник Кутузову в полный рост (в 1812 году здесь находился штаб полководца), создание которого напрямую связано с кинематографом.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«При работе над образом полководца скульптор Сергей Рожников вдохновился харизматичным, ироничным и глубоким образом Кутузова из фильма „Гусарская баллада“, который гениально воплотил на экране Игорь Ильинский», — рассказывает старший экскурсовод кинопарка Инна Побегайло.

Кинопарк «Москино»: от Ханжонкова до футуристических декораций

Площадка «Москино» начинается с образовательного центра, где школьники обучаются киношным профессиям. Перед фасадом возвышается памятник первому российскому кинопродюсеру и пионеру отечественного кинематографа Александру Ханжонкову.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В кинопарке расположены 8 съемочных павильонов и 74 натурные и интерьерные декорации: замки, башни, аэропорт, города Восточной Европы, русский средневековый город и многие другие локации. В декорациях «Дальневосточный город» воссоздали исторический облик улиц Владивостока начала XX века для съемок фильма «Арсеньев». Владимир Арсеньев — офицер и исследователь труднодоступных районов Приморья, которого играет Евгений Миронов, а ключевую женскую роль по его личной просьбе сыграла Алиса Фрейндлих, приехавшая на съемки из Санкт-Петербурга.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В декорациях «Футуристической Москвы» недавно велись съемки биографической драмы «Лиля» о музе Владимира Маяковского Лилии Брик. Однако Маяковского и Брик связывает с кинематографом не только этот современный проект. Сам поэт страстно мечтал о карьере кинозвезды и с энтузиазмом пробовал себя в немом кино. Его неизменной экранной партнершей была, конечно, Брик. Вместе они создавали новаторские кинематографические образы в ленте «Закованная фильмой» (1918), для которой Маяковский написал сценарий, а Лиля исполнила роль Балерины, а также в драме «Не для денег родившийся» (1918).

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Контрасты съемочных площадок

Недавно состоялась премьера новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Специально под этот проект всего за пять месяцев было возведено целое королевство Арканар, органично сочетающее в себе элементы средневековой и ближневосточной архитектуры. Здесь встречаются диковинные башенки и интерьерные декорации, напоминающие инопланетные. В центре внимания — высокая башня с огромной статуей пумы и фигурой рыцаря на ней.

«У статуи кошки специально отсутствуют некоторые части тела, чтобы показать, как она пострадала во время сражений и что жители периодически участвуют в войнах», — отмечает экскурсовод Юлия Гудовщикова. Рядом возвышаются виселица и смотровая ложа в ротонде, предназначенная для представителей элиты, которая с наслаждением взирает на зрелище казни.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

В этом футуристическом городе расположен даже собственный храм, где поклоняются святому Микки, и оживленная торговая площадь. И, конечно же, здесь построен космический корабль, напоминающий научную лабораторию. Для реализации этого грандиозного строительства привлекли целую комиссию экспертов: ученых, научных консультантов, дизайнеров и даже врачей.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

После мрачной атмосферы фантастической страны особенно приятно прогуляться по брусчатке павильона «Провинциальные европейские города». Здесь воссозданы колоритные итальянские улочки, на которых замечаем несколько образов Девы Марии и известные достопримечательности Италии. Именно в этих декорациях снимали новый фильм «Буратино». Съемочный процесс проходил ровно год назад, в точно такое же время — в ноябре. При этом артисты мастерски «играли» лето, находясь в кадре в легких костюмчиках.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

На территории кинопарка есть собственный аэропорт и железнодорожный вокзал — узнаваемая копия исторического Витебского вокзала в Санкт-Петербурге, у которого стоит настоящий поезд. Декорации вокзала настолько универсальны, что, кроме фильма «Простоквашино», эта локация использовалась для таких проектов, как «Голицын», «Баба-яга спасает Новый год» и других.

Киностудия Горького: колыбель советских киносказок

Из кинопарка «Москино» на Киностудию Горького дорога пролетает незаметно — благодаря экскурсоводу Инне Побегайло, которая вновь открывает Москву не как декорацию, а как самостоятельную актрису.

Комсомольский проспект: здесь снимали сцены фильма «Операция „Ы“» и другие приключения Шурика» (для съемок здесь специально возвели автобусную остановку). Зубовский переулок помнит съемки картины «Берегись автомобиля». А скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», венчающая ВДНХ, давно стала неизменным символом «Мосфильма».

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Скверик Киностудии Горького тоже сразу погружает нас в историю: здесь гостей встречает скульптурная композиция, посвящённая режиссеру Татьяне Лиозновой и актёру Вячеславу Тихонову — тому самому Штирлицу. Рядом — Аллея звёзд в честь 16 великих режиссёров. Ведь на этой киностудии были сняты фильмы, которые не иначе как золотым фондом мирового кинематографа не назовёшь: «Доживём до понедельника», «Карнавал», «Белый Бим — Чёрное ухо», «Тихий Дон», «Офицеры» и многие другие.

Первые киносказки создавались именно здесь, и имя их «отца» — Александр Роу, режиссёра, который, как говорят, опередил своё время.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Он умел монтировать обратную съёмку и в целом опережал даже технические решения Голливуда. Стивен Спилберг в одном из своих воспоминаний делился, что, когда нужно было придумать что-то интересное и необычное, он с помощником пересматривал сказки Роу и заимствовал у него идеи», — рассказывает экскурсовод-методист киностудии Горького Ирина Бегинина.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Живая история в костюмах и декорациях

Сказка «Морозко» до сих пор известна во всём мире: в 1965 году на Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в Венеции она завоевала главный приз — «Золотого льва Святого Марка».

«А знаменитые сцены с Дедом Морозом снимали прямо на натуре — поехали в настоящие заснеженные леса Мурманской области! — продолжает Ирина. — Костюмы всех героев сохранились, кроме наряда самого Деда Мороза. После выхода сказки исполнявший эту роль Александр Хвыль стал настолько популярен, что его регулярно приглашали на самые большие ёлки Москвы. Из-за столь частых выступлений костюм попросту износился», — рассказывает Ирина.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Костюмы для фильма «Варвара-краса, длинная коса» создавались не без русской смекалки: металлический «рыцарский» декор вырезали из консервных банок, а роскошные наряды в стиле рококо для «Королевства кривых зеркал» сшили из «запасов» плюша, найденного на складе. Его просто покрасили в разные цвета — и визуально он превратился в дорогой бархат.

В отдельном зале можно увидеть всевозможные кинокамеры, которые буквально создавали историю: от старинных ручных аппаратов до более поздних моделей.

А в конце экскурсии туристам предложили снять небольшую мини-короткометражку по мотивам «Гарри Поттера». Корреспонденты «aif.ru» от такой возможности, конечно, не отказались!

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Проверь себя

Что такое хромакей?

Это зеленый или синий фон, используемый для создания компьютерных эффектов. Например, когда снимали фильм «Карлсон», для сцены, где Михаил Галустян должен был летать, как раз использовали зеленый хромакей. Актера подвесили на тонкие тросы, которые удерживали ассистенты в специальных зеленых костюмах. При монтаже и постобработке всё лишнее, мешающее «волшебному», убрали.

Кто такой фоли-артист?

Его еще называют шумовик. Именно благодаря фоли-артистам (эта профессия названа в честь американского звукорежиссера Джека Фоли) кино обретает реалистичное, объемное звучание. Эти звуки создаются уже после завершения съемок. Например, хруст костей озвучивают разламыванием сухих макарон, удары в драке имитируют глухими хлопками по мокрому полотенцу, а звук поцелуя создают, сочно сжимая фрукты прямо у микрофона.

Один из интереснейших приемов шумовики предложили Константину Хабенскому во время работы над фильмом «Собибор». По сюжету ему нужно было сопроводить скрип сапог особым образом: создать такой звуковой фон, который передал бы внутреннее напряжение и тревожное ожидание героя. Задача стояла не просто в том, чтобы зритель услышал обычный скрип обуви, а чтобы он полностью погрузился в психологическое состояние персонажа.