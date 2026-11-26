Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах работ по благоустройству в Зеленограде, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском округах, информацию об этом глава российской столицы опубликовал в своём блоге.

Он отметил, что в северо-западной части города продолжается обновление дворов и появляются новые пространства, где на свежем воздухе можно заниматься спортом и отдыхать. На Химкинском бульваре (Южное Тушино), улицах Барышиха (Митино), Большая Набережная (Покровское-Стрешнево), Кулакова (Строгино) и Берзарина (Хорошёво-Мнёвники) были оборудованы современные спортивные площадки с тренажерами, воркаут-комплексами и столами для настольного тенниса.

По словам мэра, речь идёт о мультиформатных пространствах, на которых можно проводить занятия разными видами спорта. Собянин уточнил, что на Химкинском бульваре появился гимнастический комплекс с шведской стенкой, брусьями, кольцами и боксерским мешком. Также в этом месте установили два теннисных стола. В Покровском-Стрешневе открыли современную воркаут-зону. В Митине поставили оборудование для силовых тренировок. В Хорошёво-Мнёвниках разместили тренажёры для спины, рук и ног, а в Строгине — эллипсоид, гантельный ряд и турники.

В Южном Тушине провели комплексное благоустройство дворов общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Для детей возвели обширную игровую зону с батутом, мягким резиновым покрытием и 16 элементами малых архитектурных форм. Тем, кто предпочитает активный отдых, доступна воркаут-зона с комплексом «Кенгуру» и разнообразными тренажерами. Любители спокойного времяпрепровождения могут насладиться отдыхом на удобных диванах-качелях, установленных под навесами.

В Зеленограде продолжают создавать комфортные зоны для спорта и семейного досуга. В районе Силино была обновлена территория возле корпуса 1003. Покрытия на детских и спортивных площадках заменили на современные, установили новые игровые комплексы и воркаут-зону с турниками, шведской стенкой и баскетбольным кольцом. Кроме того, были отремонтированы дорожки и восстановлены газоны.

В районе Савелки проведены работы по благоустройству дворовых территорий у корпусов 533 и 503–504. В частности, там обновили детские и спортивные площадки, заменили асфальтовое покрытие, а также привели в порядок пешеходные дорожки. У Чёрного озера в 6-м микрорайоне реализовали крупный проект по благоустройству территории между лесом и берегом.

Помимо этого, в прибрежной зоне оборудовали спортивный комплекс: воркаут-площадку, столы для настольного тенниса, две детские игровые зоны, многофункциональное поле для волейбола, мини-футбола и регби, а также деревянный пирс для любителей рыбалки. Особое внимание уделили восстановлению и возвращению на прежнее место бронзовых пеликанов.

В Троицком и Новомосковском округах также появились новые современные зоны для занятий спортом и отдыха для детей. В частности, в районе Троицк привели в порядок территорию вокруг домов на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте. На этом месте создали спортивный комплекс с площадками для мини-футбола и баскетбола, а также установили тренажеры и турники. Кроме того, были обновлены детские игровые зоны и места для спокойного отдыха.

На Бачуринской улице в Коммунарке создали многофункциональную спортивную площадку, подходящую для игры в футбол, баскетбол и другие командные виды спорта. Также там оборудовали зоны для воркаута и установили разнообразные игровые элементы. На Сосенском Стане смонтировали игровые комплексы в виде замков, качели и карусели, все они размещены на безопасном покрытии, предотвращающем травмы.

В семи населённых пунктах района Вороново появились современные детские и воркаут-площадки. Новые пространства для активного отдыха и игр возникли в поселке Рогово, селе Богоявление, деревнях Каменка, Климовка, Зыбино, Юдановка и Юрьевка.

Собянин назвал обеспечение комфортной городской среды одним из ключевых направлений работы московских властей. Мэр подчеркнул, что в 2026 году был успешно реализован ряд разнообразных и актуальных проектов, охватывающих все районы Москвы.

Напомним, 19 ноября глава российской столицы подвёл итоги комплексного благоустройства жилых кварталов в пяти районах Восточного административного округа Москвы провели. Он отметил, что в частности, в 2026 году были оборудованы детские и спортивные площадки, обустроены места для отдыха и обновлена пешеходная инфраструктура в Вешняках, Перове, Новокосине, Новогирееве и Косино-Ухтомском.