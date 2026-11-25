Кокошники, Жар-птицы, матрёшки и озеро Байкал — эти знаковые символы «зашиты» в оформлении открывшегося 25 ноября нового гостиничного комплекса «Россия». Он расположен в парке «Зарядье» и призван стать лучшим в стране.

Летний и зимний Байкал

До революции на этом месте располагались здания бывшего страхового общества «Янтарь» и контор и складов русско-французского товарищества «Проводник». В советское время — различные учреждения. С 90-х годов — офисы и магазины. А в 2016 году из всего этого начали делать гостиничный комплекс премиум-класса...

Дверь в «Россию» открывает молодой швейцар в униформе, он улыбается и делает рукой приглашающий жест. Несколько шагов — и корреспондент aif. ru оказывается в сказке. В холле нарядно украшенные новогодние ёлки, мягкие кресла и столики, панно с видами Москвы, панорамные окна и мраморная лестница, ведущая на второй этаж. На церемонии открытия присутствовала искусствовед Марина Крамская — она, по ее собственному признанию, была ошарашена видом того, что было сделано из банального торгово-офисного центра.

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

«Посмотрите на пол, это не просто плитка, — обращает внимание гостей искусствовед. — Она символизирует озеро Байкал. Голубая — летний Байкал, белая — зимний, снежный. А лестница — взгляните на ее перила, там узор, символизирующий хвосты Жар-птицы, персонажа русских сказов. Куда ни глянешь тут — везде „зашит“ русский код».

Первичное знакомство с Москвой

И действительно, «русский дух», его символы тут везде: кокошники на стенах лаунж-зоны, самовары в нишах, светильники в форме матрешек в коридорах между номерами, танцующие лебеди на стеклянном столе в укромном уголке под лестницей. А еще на втором этаже — два красочных мозаичных панно из смальты и сусального золота с видами Москвы авторства великого скульптора-монументалиста Зураба Церетели. Как акцентировала Крамская, они тем более ценны, что это последние работы мастера, он закончил их незадолго до своей смерти. «Русский код» прослеживается и в оформлении номеров. Например, каждое зеркало в них украшено портретом Пушкина и цитатами из его стихотворений.

«В декоре этого отеля зашифрована история нашей страны, и ее так интересно разгадывать, — признаётся искусствовед. — Гость здесь поселится и начнет знакомиться с историей и духом Москвы. А потом уже пойдет гулять по городу».

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Лучший в стране

Стиль новой «России» хоть и выдержан в старорусской манере, но без новых модных тенденций не обошлось. Здесь не только кокошники, но и конгресс-центр, который можно трансформировать для проведения конференций, презентаций и торжественных приемов. Два ресторана — традиционной старорусской кухни и европейской. Кафе с авторскими десертами, бар, лаунж-зоны.

«Сегодня мы открываем уникальный комплекс „Россия“, — объявил на торжественной церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин. — По сути дела, возрождаем гостиничную традицию, которая здесь была, — в старой советской гостинице „Россия“, также рядом с „Зарядьем“. И это, конечно, уникальный комплекс. Надеюсь, что он будет одним из лучших или лучшим не только в Москве, но и в нашей стране».

Мэр акцентировал, что туристический поток в Москву достиг максимальных цифр за последние годы, да и вообще за всю историю Москвы — сегодня столицу посещает ежегодно более 25 миллионов туристов. Гостиницы Москвы в среднем в году заполнены на 75 процентов, что является очень высоким показателем и стимулирует инвестиции в гостиничный бизнес.

Не 5, а 7 звезд

О том, что новый отель «Россия» станет знаковым для туристической отрасли столицы, говорили на открытии многие эксперты.

«Из всех городов России Москва — № 1 в плане туризма, — сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. — И не только потому, что это столица, а потому, что здесь можно найти варианты отдыха на любой вкус и кошелёк. Но тут и большой спрос на дорогие средства размещения. При том, что в Москве огромное количество шикарных отелей, туристы спрашивали: а есть что-нибудь ещё? Чтобы номер был ещё больше, чтобы совсем рядом с Кремлем, чтобы была возможность проведения конференций, а наши дамы в это время отдохнули бы в спа-салоне? Запросов было очень много, и сейчас отель „Россия“, получается, ответил на все эти запросы, получаемые нами в течение последних лет».

Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

По словам Ломидзе, отель расположен в наилучшей локации столицы — в парке «Зарядье», рядом с Кремлем и фактически в шаговой доступности от знаковых достопримечательностей Москвы.

«Кроме того, это место для проведения конференций высочайшего уровня, — отметила директор АТОР. — Мы ожидаем, что открытие этого отеля будет способствовать продвижению Москвы на международном рынке, потому что это беспрецедентная история, это даже не 5 звезд, а 6 или даже 7, если бы существовали такие категории».