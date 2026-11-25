В столице состоялась церемония запуска многофункционального гостиничного комплекса «Россия» категории «пять звезд». В мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, туристический поток в Москву достиг исторического максимума: ежегодно столицу посещают более 25 миллионов человек. Подавляющее большинство гостей — путешественники из российских регионов, от Калининграда до Камчатки. Среднегодовая загрузка московских отелей составляет 75%, что является очень высоким показателем и стимулирует инвестиции в гостиничный бизнес.

«Сегодня мы открываем уникальный комплекс "Россия". По сути, возрождаем гостиничную традицию, которая здесь была, — в старой советской гостинице "Россия", также рядом с "Зарядьем". Надеюсь, что он будет одним из лучших — или лучших не только в Москве, но и в нашей стране», — отметил Сергей Собянин.

Здание комплекса насчитывает восемь надземных и три подземных этажа, его площадь — 64 тысячи квадратных метров. Гостям предлагают 151 номер, среди которых купольные номера с окнами в аттике, президентские люксы с потолками высотой 3,5 метра, номера с выходом на озелененную террасу и сообщающиеся семейные варианты. В оформлении фасадов и интерьеров использована современная классика с элементами русской архитектурной традиции.

Как подчеркнул девелопер и совладелец группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов, специалистам удалось восстановить исторические фасады на Варварке, утраченные в 1930-х годах. Еще одна особенность комплекса — крупнейший спа-центр площадью более шести тысяч квадратных метров с медицинской клиникой, оснащенной лучшими мировыми аппаратами для поддержания красоты и восстановления здоровья.

Деловая инфраструктура включает шесть переговорных комнат площадью от 21,1 до 71,5 квадратного метра и многофункциональный конгресс-центр на 1,5 тысячи квадратных метров вместимостью до 500 человек. Трансформируемое пространство адаптируется под конференции, презентации и торжественные приемы; предусмотрены отдельный вход, лобби с гардеробом, гримерные и кухня.

Гастрономическая программа комплекса насчитывает восемь концепций: три ресторана высокой кухни от ведущих российских рестораторов, фирменный ресторан завтраков в русском стиле, чайный лаунж, сигарный клуб, секретный бар-винотеку «Малахит» и лобби-бар.

В распоряжении гостей — фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и спа-центр с термальными зонами (сауна, хаммам, соляная комната), а также занятия пилатесом, йогой и сайклом. Все желающие смогут посетить многопрофильную клинику русской красоты, специализирующуюся на косметологии и эстетической медицине: здесь более 15 кабинетов и инновационные аппараты с искусственным интеллектом.

Архитектурная изюминка комплекса — уникальный мозаичный двор под открытым небом, вдохновленный травным орнаментом, одним из древнейших видов растительного узора в русском народном искусстве. Летом здесь будут проводить киновечера, камерные концерты классической музыки и лекции по искусству, литературе и архитектуре, зимой — ярмарки и культурные встречи.

Комплекс адаптирован для пожилых и маломобильных граждан, а также родителей с маленькими детьми: предусмотрены спецномера, входы без порогов, широкие дверные проемы и лифты, просторные санузлы. Навигация выполнена с учетом потребностей слабовидящих гостей и дублируется тактильными обозначениями со шрифтом Брайля. За комфорт постояльцев будет отвечать служба консьержей, работающая по международным стандартам гостеприимства. Для автомобилистов обустроена двухуровневая подземная парковка на 150 машино-мест.

Первых постояльцев комплекс примет уже в ближайшие дни. Ожидается, что он станет одним из флагманов московской индустрии гостеприимства, которая сегодня объединяет более 2,3 тысячи коллективных средств размещения. Совокупный номерной фонд столицы превышает 119 тысяч номеров, рассчитанных более чем на 462 тысячи гостей одновременно.