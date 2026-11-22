На вязкую дымящуюся массу, вытекающую из жерла вулкана и пышущую нестерпимым жаром, даже смотреть-то непросто. А уж чтобы подойти вплотную, ударить специальным геологическим молотком вязкую субстанцию и взять её пробу – отвагой и навыками надо обладать незаурядными.

Одиннадцать московских школьников под руководством известного российского путешественника Матвея Шпаро отправились в научную экспедицию в жаркую Танзанию. Команде юных исследователей предстоит изучить особенности региональной флоры и фауны, набрать банк образцов местных почв и водных источников, а также подняться на два настоящих вулкана.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Тысяча человек на место

Чтобы стать участником экспедиции, им пришлось выдержать суровый конкурсный отбор: из 10 тыс. претендентов только 11 вошли в состав научной группы. Испытания проходили в несколько этапов. Сначала Вулканиада — тест на углубленные знания по геологии. Затем защита собственных научных проектов с широчайшим диапазоном исследований: от сравнения микробных сообществ Подмосковья до разработки перспективных схем озеленения городских крыш. Были и отдельные индивидуальные форматы.

Одиннадцать московских школьников под руководством известного российского путешественника Матвея Шпаро отправились в научную экспедицию в жаркую Танзанию. Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Для отработки навыков полевой работы организовывались учебно-тренировочные сборы. Ребята выезжали в труднодоступные районы страны, где в «спартанских условиях» жили и выполняли исследовательские задачи. Это было одновременно и интенсивной образовательной программой, и одним из испытаний. Задача была — отобрать лучших из лучших.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Нужно было выбрать ребят, которые обладают крепким научным потенциалом, — пояснил корреспонденту aif.ru Матвей Шпаро. — Как правило, для подобных экспедиций это юные специалисты в таких областях, как химия, биология, медицина, геология. Но одних теоретических знаний недостаточно, экспедиция — это командная работа в непростых условиях, и поэтому большую роль играют личные качества каждого из участников. Поэтому важно подобрать ребят, у которых, кроме хорошей базы знаний, еще хорошо развиты социальные механизмы: они умеют выстраивать коммуникацию, принимать решения и работать сообща».

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Полевая наука и холодная лава

Двухнедельная поездка в Танзанию станет первой экспедицией в рамках столичного проекта «Шесть лет — шесть вулканов».

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

«Будем изучать вулканы как геологические и системные природные сообщества, — рассказывает заместитель руководителя экспедиции по научной работе Иван Смирнов. — Всего запланировано 11 разных тем исследований. Будет возможность посмотреть несколько регионов Танзании. Передвигаться между ними будем на автомобилях, проживание — в отелях. Но уже во время восхождения на вулканы это будут оборудованные кемпинги и палатки. Планируем собрать объем данных, который потом будет интересно сравнить с нашей российской спецификой, российскими вулканами, — например, сопоставить образцы пепла».

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Один из самых необычных вулканов, запланированных к осмотру во время экспедиции — это Ол-Доиньо-Ленгаи. Он извергает самую холодную лаву в мире, всего 600 градусов. Одна из задач команды — подняться на этот вулкан и по возможности взять пробы этой уникальной лавы, чтобы привезти ее на изучение в Москву, а также пополнить коллекцию столичных геологических музеев.

Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Испытание высотой

Еще ребятам предстоит покорить вулкан Меру, второй по высоте в Африке — более 4,5 тыс. метров.

«Это будет достаточно сложный подъем. На таких высотах уже ощущается горная болезнь. Но все ребята сильные, выносливые, заряженные на победы, поэтому у меня нет сомнений, что у нас все получится», — подчеркнул Шпаро.