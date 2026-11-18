Возле японского острова Иводзима появился новый участок суши, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

Поясняется, что он сформировался естественным образом — благодаря извержению подводного вулкана, которое началось 27 октября.

Вулканическая активность наблюдается примерно в 700 метрах от южного побережья острова, и выброшенные породы сформировали участок суши, который постепенно расширялся и в итоге соединился с берегом Иводзимы. Сообщается, что сейчас длина образовавшейся территории составляет около 2 километров.

Извержение еще активно — на это указывает поднимающийся серый дым, заявил профессор Токийского научного института Кэндзи Ногами.

В 2023 году вулканическая активность в этом же месте тоже привела к появлению острова, но с течением времени он исчез.