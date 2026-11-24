Заслуженная артистка России Елена Валюшкина высоко оценила чистоту, благоустройство и удобство городской среды в столичном районе Кунцево. Об этом она рассказала в эфире программы «Мой район. Место встречи» на телеканале «Москва Доверие».

По словам актрисы, район заметно меняется и хорошеет вместе со всей Москвой. Она подчеркнула, что ей нравится Кунцево прежде всего за чистоту и ухоженность.

«Там смотрят за всем, за газонами, за дорожками. Все обустроено. Нигде ты не видишь никаких развалов, никакого мусора, никакой грязи. Остановки все новые, чистые. Интеллигентный район», — сказала Валюшкина.

Артистка также обратила внимание на то, что при развитии городской инфраструктуры учитывается не только внешний облик объектов, но и комфорт жителей и приезжих туристов.

Валюшкина отметила, что ей важно, когда город делают удобным для передвижения, поездок и прогулок.

«Я вижу, как все меняется: электричка, которая прекрасно выглядит, или турникеты, которые совершенствуются каждый раз. Ты в этом ощущаешь заботу. Заботу о себе, заботу о человеке, заботу о тех, кто живет в этом городе», — добавила она.

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