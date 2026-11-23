Более половины работ по благоустройству набережной Марка Шагала в Даниловском районе российской столицы уже выполнено. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новый прогулочный маршрут протянется от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки, а архитектурный облик территории будет выдержан в эстетике авангарда XX века.

«Основной пешеходный маршрут будет сделан из цветного мозаичного мощения в оттенках, напоминающих картины Шагала», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

В рамках проекта предусмотрено создание терренкуров, а также сети велосипедных и пешеходных дорожек. Ключевым элементом пространства станет амфитеатр, к возведению которого уже приступили подрядчики.

Одновременно ведется строительство четырех пешеходных эстакад. Конструкции разместят на участках со значительным перепадом высот для обеспечения непрерывности маршрутов и организации видовых площадок на Москву-реку.

Строительно-монтажные работы на открытом воздухе продолжатся до наступления устойчивых морозов. В настоящее время специалисты занимаются укреплением береговой линии, устройством подпорных стен и прокладкой инженерных сетей.

Как говорится на официальном сайте мэра Москвы, завершить масштабное благоустройство планируется в 2027 году. В результате реализации проекта в Даниловском районе появится современный ландшафтный парк, который пополнит сеть рекреационных зон вдоль Москвы-реки.

Набережная Марка Шагала является частью комплексной программы по редевелопменту столичных промзон, направленной на вовлечение в городскую среду ранее неиспользуемых территорий.