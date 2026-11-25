Еврокомиссии стоит указать в проекте 22-го пакета антироссийских санкций, во сколько обойдется его реализация странам Евросоюза, предложила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«После каждого пункта этих санкций Европейская комиссия должна писать, сколько это будет стоить Европейскому союзу, то есть бюджету этого объединения, и непосредственно страновым бюджетам. Это будет честно», - сказала она.

Захарова предложила указать также, где предполагается изыскивать средства для компенсации издержек из-за введения санкций.

Представитель МИД назвала эти пункты обязательными в связи с ситуацией в экономике европейских стран.

«Многие начали догадываться, что степень поражения экономик Европейского союза такова, что пора бить в набат, и что это напрямую связано с политикой, которую проводит Еврокомиссия», - отметила Захарова.

Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила 22-й пакет антироссийских санкций в минувший понедельник. Сообщалось об инициативе ЕК включить в этот пакет ограничительные меры в отношении российских спортсменов и топ-менеджеров.