Зумеры составляют основную долю заемщиков по потребительским кредитам и кредитным картам в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса, которые приводит «Газета.Ru».

Выяснилось, что на молодых людей в возрасте 18–30 лет приходится 47% оформлений кредитных карт и 51% потребительских кредитов, тогда как доля миллениалов составляет 43% и 42% соответственно.

Мужчины чаще женщин оформляют оба вида займов. На них приходится 63% заявок на кредитные карты и 62% выдач потребительских кредитов. При этом с возрастом увеличиваются средние кредитные лимиты и суммы займов. У женщин наблюдается аналогичная тенденция, хотя размеры займов и лимитов в каждой возрастной группе ниже, чем у мужчин.

Зумеры чаще других возрастных групп оформляют кредиты из-за растущих потребностей и постепенного увеличения доходов. Об этом NEWS.ru заявил экономист Андрей Бархота. По его словам, молодые люди начинают карьеру с начальных должностей, а затем продвигаются по службе и получают более высокую зарплату, благодаря чему им становится легче выплачивать ранее взятые займы.

Экономист отметил, что банки заинтересованы в привлечении молодых заемщиков, поскольку их финансовые возможности со временем растут. По его мнению, тенденция сохранится и в дальнейшем, так как люди в возрасте от 25 до 35 лет чаще воспринимают жизнь в кредит как обычную практику и не видят в этом ничего опасного.

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