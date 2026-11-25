Минфин России предложил ввести с 1 января 2027 года пошлину в размере 15% на ввоз деликатесов из недружественных стран. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов в Совете Федерации.

По словам Сазанова, соответствующие предложения ведомство направило в Минэкономразвития.

О подготовке повышенных пошлин замминистра сообщал 19 ноября на заседании Госдумы при обсуждении налоговых поправок. Тогда он говорил, что проект соответствующего акта внесут в правительство, а размеры ставок отдельно обсудят с профильным комитетом.

Параллельно Минфин готовил материалы для рассмотрения вопроса на уровне Евразийского экономического союза. Ведомство рассчитывает, что повышенные пошлины будут действовать не только в России, но и в других странах объединения.

Ранее сообщалось, что том, что повысить пошлины на товары из десятков стран собираются Соединенные Штаты.