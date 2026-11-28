К концу ноября немецкие газохранилища заполнены менее чем на 55%, сообщило федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA).

«Уровень заполнения газохранилищ в Германии в настоящее время составляет 54,5%... Он значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет», - говорится в отчете ведомства.

В BNetzA полагают, что опустошению газохранилищ способствуют рыночные и погодные условия. В агентстве заявили, что относятся к сложившейся ситуации «очень серьезно».

Ранее в ассоциации операторов систем хранения газа Германии (INES) заявили об исторически низком уровне заполнения газохранилищ страны перед отопительным сезоном и возможном дефиците газа в случае сильных холодов.

Оппозиция в ФРГ обвинила власти в отсутствии страхового запаса газа.