Крупнейшее в Великобритании газохранилище Rough оказалось под угрозой закрытия после отказа правительства страны предоставить помощь энергокомпании Centrica, которая владеет объектом. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, руководство Centrica предупредило о риске закрытия газохранилища. Работы в ближайшие месяцы могут лишиться сотни человек.

Компания просит провести срочные переговоры с премьером Великобритании Энди Бернэмом для спасения нерентабельного объекта, который играет важную роль в обеспечении национальной энергетической безопасности.

Журналисты выяснили, что Centrica предлагает правительству профинансировать вложения в Rough на сумму £2 млрд ($2,6 млрд). Первоначальные инвестиции компания готова взять на себя, но в дальнейшем надеется вернуть их за счет целевых отчислений, включенных в счета домохозяйств за электроэнергию. В Centrica заявили, что в сложившейся ситуации не будут подавать заявку на получение новой лицензии на работу объекта. На долю хранилища приходится почти половина всех мощностей по хранению газа в Великобритании. Текущая лицензия истекает в апреле 2027 года.

Газохранилище Rough расположенно в южной части Северного моря и может вместить до 1,6 млрд куб. м газа.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung писала, что в Германии зимой возможен дефицит газа из-за рекордно низких запасов.