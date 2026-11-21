Глава Белого дома Дональд Трамп заявил об угрозе банкротства Соединенных Штатов в случае, если не удастся решить вопрос о потолке госдолга.

«У нас приближается срок решения вопроса о потолке госдолга. Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится. Такого раньше никогда не происходило», - заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

Трамп высказался за отмену действующего ограничения.

Напомним, установленный законом потолок госдолга Соединенных Штатов в составляет 41,1 трлн долларов.

На днях газета The New York Times сообщила, ссылаясь на данные исследования американского Центра двухпартийной политики, о возможности достижения США потолка госдолга уже в феврале.

По мнению американского миллиардера Илона Маска, при увеличении госдолга США до 50 трлн долларов для страны настанет момент, когда «все пойдет к чертям».