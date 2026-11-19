Установленный законом потолок госдолга Соединенных Штатов в размере 41,1 трлн долларов может быть достигнут уже в феврале, пишет The New York Times, ссылаясь на данные исследования американского Центра двухпартийной политики.

«США могут столкнуться с пределом того, сколько они могут занимать для финансирования госрасходов, уже в феврале, если Конгресс не примет меры для повышения или приостановки действия установленного законом потолка госдолга», - говорится в публикации.

Сообщается, что в случае достижения предела заимствований Минфнин США будет вынужден принять чрезвычайные меры. В частности, не исключена временная приостановка инвестирования в некоторые государственные сберегательные программы.

По мнению аналитиков, при неблагоприятном развитии событий в августе следующего года в США может возникнуть риск дефолта.

Напомним, к концу октября госдолг США установил очередной антирекорд, превысив 40,5 трлн долларов.

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, в случае увеличения госдолга Соединенных Штатов до 50 трлн долларов для страны настанет момент, когда «все пойдет к чертям».