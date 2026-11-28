Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Франции, изменив его со стабильного на негативный. При этом долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны остались без изменений на уровнях A+ и A-1 соответственно. Об этом свидетельствуют опубликованные агентством данные.

Причиной пересмотра прогноза стало ухудшение ситуации с государственными финансами Франции. Слабые темпы экономического роста в сочетании с увеличением расходов на обслуживание государственного долга осложняют сокращение бюджетного дефицита.

В результате возможности правительства по стабилизации финансового положения страны остаются ограниченными.

В S&P также обратили внимание на политическую нестабильность и сохраняющуюся поляризацию французского общества. По оценке аналитиков, противоречия внутри политической системы, в том числе в период после президентских выборов 2027 года, могут затруднить принятие решений по сокращению дефицита бюджета и проведению экономических реформ, необходимых для стимулирования роста.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон выразили противоположные позиции по вопросу многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.